Дроздов рассказал, как «завалить» Зеленского

08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Рейтинг Владимира Зеленского, несмотря на все провалы и ошибки власти, до сих пор не рухнул из-за уверенности народа в том, что лично президент-комик не ворует. Как только разразится первый коррупционный скандал, где будет замешан глава государства, – этого Зеленскому уже не простят.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня всегда интересовал очень простой вопрос: почему он (рейтинг Зеленского – прим. ред.) не падает? При том, что каждая неделя – это какие-то провалы, скандалы, что-то такое ляпают, вытворяют, что волосы дыбом становятся.

Вопрос очень простой – почему за полгода очень насыщенных неудач, ошибок, провалов, он не падает?

Мой ответ будет таким – Зеленский не падает, то есть, очень резко не теряет свой рейтинг, как раз потому, что в глазах своего избирателя, и даже общества, которое против него, он не крадёт. Ему будут прощать всё.

Вопрос «он не крадёт» – основная добродетель Зеленского. Его могут упрекать в тупости, малороссийстве, коллаборационизме, капитулянтстве. Его могут упрекать во всём, но пока что, за полгода, его ещё никто не обвинил в коррупции», – отметил львовский телеведущий.

Дроздов посоветовал всем, кто хочет «завалить» украинского президента, найти на него соответствующий компромат.

«В чём проблема всей предыдущей власти? Какими бы сине-желтыми флагами они не прикрывались, какие бы трезубцы себе на лоб не прибывали – люди понимали, они воруют. И были журналистские расследования, и масса антикоррупционных скандалов.

По Зеленскому пока что, за полгода, никто не может сказать, что он в чём-то имеет свой финансовый коррупционный интерес. В этом и проблема.

Это подсказка: хотите завалить Зеленского – ройте по теме его интереса. Найдёте – этого президента не будет. Потому что он держится только на ощущении, что он не крадёт», – резюмировал выступающий.