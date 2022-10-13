Дроздов: «Россию не остановить, у врага открылось второе дыхание»

Массированные ракетные удары по Украине свидетельствуют, что Москва уже не остановится.

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Вынужден сказать, что Украина ничего не решает, решает всё Запад. И этот ракетный дождь – за всем этим идёт тема переговоров, и тема переговоров – это то, что Путин выгрызает с целью признания аннексии под давлением ядерного шантажа. Вопрос стоит о капитуляции не Украины, потому что Украина – это полигон Запада, потому что, по сути, это его деньги и его оружие воюет. И, собственно, ставки именно такие.

Сейчас основное поле принятий решений переносится из Украины (у которой, конечно, есть своя позиция, все Рубиконы мы перешли, мы не признаём никаких переговоров с ним и так далее), сейчас всё переходит на ступень мировых игроков. На носу ноябрь, где будет G-20, под это, наверное, будет подведён венец всех процессов – будут переговоры или нет», – сказал Дроздов.