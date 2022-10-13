Дроздов: «Россию не остановить, у врага открылось второе дыхание»

13.10.2022  08:17 (Мск), Киев
Тарас Стрельцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Массированные ракетные удары по Украине свидетельствуют, что Москва уже не остановится.

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массированные ракетные удары по Украине свидетельствуют, что Москва уже не остановится. Об этом в...

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«Вынужден сказать, что Украина ничего не решает, решает всё Запад. И этот ракетный дождь – за всем этим идёт тема переговоров, и тема переговоров – это то, что Путин выгрызает с целью признания аннексии под давлением ядерного шантажа. Вопрос стоит о капитуляции не Украины, потому что Украина – это полигон Запада, потому что, по сути, это его деньги и его оружие воюет. И, собственно, ставки именно такие.

Сейчас основное поле принятий решений переносится из Украины (у которой, конечно, есть своя позиция, все Рубиконы мы перешли, мы не признаём никаких переговоров с ним и так далее), сейчас всё переходит на ступень мировых игроков. На носу ноябрь, где будет G-20, под это, наверное, будет подведён венец всех процессов – будут переговоры или нет», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что Украине нужно ещё как-то продержаться эти полтора месяца.

«Этот эндшпиль, собственно, даёт нам отсрочку ещё на два месяца, и мы должны как-то выстоять. Поскольку решения всё-таки принимает коллективный Запад, то здесь должна действовать подковёрная Украина. И если нас слышат какие-то аналитики или центры принятия решений, то они должны услышать, что переориентирование антипутинской коалиции в антитеррористическую должно идти от Украины.

Потому что, в принципе, этого врага остановить нельзя. Сейчас эта вторая фаза является такой, что его невозможно остановить, у него второе дыхание. Его возможно только устранить», – добавил русофоб.

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