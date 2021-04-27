Дроздов рвёт и мечет: Сталин в первой пятёрке симпатий украинцев

27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Согласно опросам львовского социологического агентства «Фама», в первой пятёрке идеальных политиков Богдан Хмельницкий и ненавидящий его Тарас Шевченко, а также Иосиф Сталин.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявили собравшиеся там галичанские русофобы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я был «вкурвленный» (возмущён, от польского слова «курва» – ред.) до глубины души. Это галицкое слово, неплохое слово, нормальное слово, литературное. Значит, спросили людей, попросили назвать 10 фигур, условно говоря, идеального политика.

На первом месте у нас Хмельницкий по всем регионам. Мы страна Хмельницкого. Я бы очень поспорил – позитивный или нет, этот персонаж.

Дальше Тарас Шевченко, но он вообще не является политиком. Черновол, Грушевский.

Внимание, 5-ое место в стране – Сталин! Это аут полный. Пятое место в стране, которая является жертвой сталинизма и репрессий, Сталин как идеальный политик! Это не шутка, это 2020 -2021 год.

Ангела Меркель как пример. Пётр I – no comments. Мазепа, Ярослав Мудрый, Степан Бандера на 10 месте», – бесился «вкурвленный» Дроздов.

При этом он нашёл занятным соседство Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко на первых местах.

«Потому что на первое место украинцы ставят того, о ком «второе место» Шевченко в своё время писал так:

«Ой Богданочку, Богдане!/Нерозумний сину!/Подивись тепер на матір,/На свою Вкраїну… Ой Богданочку, Богдане,/Якби була знала,/У колисці б задушила,/ Під серцем приспала» [Богданочка-Богдан – неразумный сын, посмотри теперь на мать свою Украину… Богданочка-Богдан, если бы знала, в колыбели б задушила, под сердцем приспала].

Он ненавидел Хмельницкого. Он считал, что Хмельницкий для Украины – это страшное горе, потому что продал нас в Московию. Так утверждал Шевченко. Это интересная параллель, как это в одном народе эти два места совмещаются», – удивлялся телеведущий-русофоб.

«Вы бы поставили Хмельницкого на 1 место?» – спросил Дроздов гостя студии – представленного как «политический эксперт» директора Центра стратегических разработок, мужа скандальной писательницы-националистки Ларисы Ницой, Андрея Ницоя.

«Шевченко был гением и очень эмоциональным человеком, как все художники, – оправдывался Ницой. – Безусловно [поставил бы на первое место Хмельницкого], потому что на самом деле доверие к личности Хмельницкого подрывалось сознательно. И его приязнь к Московскому царству надуманна из ничего».

«То есть, эта пропаганда его промосковской позиции на самом деле является спецоперацией и не соответствует историческим источникам»,– заверил «эксперт».

«На дворе XXI век. Ну, всё, не может в народе быть в пятёрке образов идеальных политиков Сталин», – сокрушался телеведущий.

«Может. Мы живём архетипами, которым тысячи лет. И Сталин олицетворяет один из таких архетипов. Такого мифологизированного демона, который, тем не менее, эффективно решал поставленные проблемы.

Не со знаком плюс. Но когда людям задаётся вопрос, то они говорят, да, эффективно решал – разгромил Гитлера и так далее. Причем это же опять же корень в образовании – неправильная оценка этого политического деятеля», – путался в объяснениях Ницой.