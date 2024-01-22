Дроздов счастлив и скачет: Назревает прямое столкновение НАТО и РФ

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Было бы хорошо разбросать огонь украинского конфликта по всей Европе и смотреть, как он горит.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил скандально известный своей оголтелой русофобией телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал поднявшуюся в последнее время истерию в европейском информационном поле о неизбежности прямого столкновения НАТО и России.

«Военные предвосхищения мира – вот это, что будет нападение на НАТО, прогнозируется НАТО, мне абсолютно импонируют такие страхи. Как бы ни воспринимали за цинизм, я считаю, что такая капсулизация войны лишь на нашей территории, на наших потерях, конечно, выгодна большинству, кроме нас. А я как раз за то, чтобы разбрасывать огонь на как можно больший периметр и посмотреть, как он там будет гореть», – рассуждал нацист.

«Мне импонируют эти страхи, потому что чем больше появляется вероятности прямого столкновения НАТО и РФ, тем больше появляется вероятность позитивных решений для нас. Потому что – одно дело тягаться нами с ядерным врагом, а другое дело, когда тягается открыто, не прокси-войной, как сейчас, через наши руки и наши окопы, а напрямую целый оборонный альянс Европы, куда входит 30 стран», – потирал руки Дроздов.