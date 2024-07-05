Дроздов сеет зраду: «Напились кофе в Ялте? В Киев приехало прекращение войны»

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Прибытие в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его заявления – это показатель того, что о победе Украины речь уже не идет. Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если человек живёт в стране дримляндии, где розовые пони напевают песенки о кофе на набережной Ялты, есть другая реальность, и она приехала на Украину. Это орбанизация – целый тренд, а не фамилия лидера Венгрии. Это тренд для Европы в целом, с которым нам придётся столкнуться. Можно биться головой о стену, если помогает, но игнорировать действительность, которую представляет собой не только Орбан, но и более широкий круг мировых игроков – Трамп, Словакия, целая плеяда украиноскептиков в Европе, которые за следующие два-три года станут правительствами», – сказал Дроздов.

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Он призвал украинцев готовиться к этой «орбанизации».

«В Киев приехало словосочетание «прекращение войны». Украинцы на него кидаются по понятным причинам, потому что оно звучит из уст очень одиозного пророссийского деятеля, но жители дримляндии должны это словосочетание воспринять как единственный рабочий вариант, с которым работает всё мировое сообщество. Потому что не Трамп и Орбан, а значительная часть мирового сообщества ставит себе задание хоть как-то помочь Украине вести сугубо оборонительную войну без каких-то прорывных сценариев. И вряд ли кто-то из этих лидеров иное словосочетание будет произносить», – горюет русофоб.