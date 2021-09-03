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03.09.2021 12:10 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Коррупция, Политика, США, Украина
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Дроздов: «США признали украинскую власть преступниками и коррупционерами»

Новости УкраиныВо время недавнего визита Владимира Зеленского в США, Штаты дали понять президенту Украины, что...

Во время недавнего визита Владимира Зеленского в США, Штаты дали понять президенту Украины, что рассматривают всех чиновников из этой страны как потенциальных преступников, воров и коррупционеров.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандально известный паталогической русофобией львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поэтому, по мнению Дроздова, в совместном документе по итогам встречи была указана необходимость выстраивания антикоррупционных механизмов на Украине.

«Неслучайно в этом коммюнике общем отдельным пунктом упомянуты, что редко бывает, антикоррупционные органы наши. САП и НАБУ перечислены, прозвучали в Белом доме. Как домашнее задание для украинской стороны, наконец, не блокировать конкурсы через Ермака и этого одиозного Татарова, который разворовал квартиры для нацгвардейцев, а наконец обеспечить независимость этих органов», – сказал Дроздов.

«И для меня это очень важно, потому что тут сказали, что вы все – потенциальные преступники. Украинская власть для них – это потенциальные преступники, потенциальные воры и коррупционеры, которых нужно держать на коротком поводке через [структуры] независимые от украинской власти, чего нельзя сказать о Генпрокуратуре и МВД, поскольку эти два органа уже легли в карман к власти», – заявил журналист.

«А вообще-то, если очень коротко, очень давно, когда они писали себе сценарии к своим комическим шоу, играли в КВН, была мечта Вовки и Ленки съездить на Калифорнию-бич. И теперь нам подается, что это большая победа, что наши поедут в Калифорнию, потому что так далеко наши еще не ездили. Так я говорю – мечтайте и все сбывается», – резюмировал Дроздов.

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