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17.09.2021 11:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, русофобия, Сюжет дня, Украина
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Дроздов требует для Донбасса люстрацию, украинизацию и отстранение от выборов

Новости УкраиныНаселение республик Донбасса должно понимать, что в случае возвращения в состав Украины ему придется...

Население республик Донбасса должно понимать, что в случае возвращения в состав Украины ему придется пройти через ряд неприятных процедур и лишений.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил скандально известный патологической русофобией и антирусской пропагандой журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, речь идет об украинизации, лишении избирательных прав и люстрации.

«Украина не то, что не может, она обязана работать жестко и по-украински. И показать каждому человеку, который сейчас находится за границами юрисдикции, на оккупированных территориях, что в случае своей реинтеграции на Украину они должны поработать над собой. По-украински – это им объяснить, что у них будет украинский язык обучения во всех школах, и их дети будут учить украинский», – сказал русофоб.

«Объяснить, что у них будет декоммунизация, объяснить, что у них будет люстрация населения, как проводила, например, Германия или балканские страны относительно тех территорий, которые были временно потеряны. Что у них, возможно, будет рассматриваться такой вопрос, который когда-то рассмотрела и применила Федеративная Республика Германия, которая на десять лет лишила права голоса на выборах то население, которое было выброшено за борт немецкой действительности», – заявил Дроздов.

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