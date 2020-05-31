Дроздов: Украина – это даже хуже, чем Failed state

31.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Украинцы за 30 лет независимости построили не богатую и процветающую страну, а антигосударство, в котором всех интересует только личная нажива и передел рынков.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, мы построили антигосударство, которое обслуживает только само себя, которое заточено только на свои собственные потребности, и которое будет себя защищать, потому что оно закольцовано только на самовоспроизведении.

И это даже хуже, чем «failed state» (несостоявшееся государство – прим. ред.), потому что все эти «failed state», это анархические разборки, когда тебе действительно не нужна страна для того, чтобы поделить между собой рынок маршрутных перевозок», – рассказал Дроздов.

Также он возмутился перестрелкой в Броварах «за право давать взятки местной правоохранительной системе».

«Представьте себе, что люди стрелялись за то, чтобы каждый имел право носить взятки. Потому что маршрутки – это неучтённые деньги.

Взятки ментам и местным чиновникам, людей с Броваров до Киева возить в скотовозах, без нормальных условий, за это стреляются, представляете, какие там деньги», – резюмировал Дроздов.