Дроздов: Украинцам полезна война, чтобы не забывали, что Россия – враг

22.01.2022  22:25 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Полномасштабное «нападение» России будет очень полезно для Украины, где значительная часть населения по-прежнему отказывается видеть в русских врагов.

Об этом в эфире YouTube-канала украинского телеведущего Сергея Дойко заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Полномасштабное «нападение» России будет очень полезно для Украины, где значительная часть населения по-прежнему отказывается...

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«Нападёт ли Путин? Он напал уже 7 лет тому назад. Для меня это актуальная действительность. Хотя я не сразу в неё входил, как любой нормальный человек, который привык к размеренной мирной жизни, урбанистической с театрами, выставками поездками за границу.

Я чувствую огромную угрозу [нападения], это действительно так. Возможно, это будет цинично звучать, но части нашего населения, которое до сих пор не понимает основных вещей – кто враг, кто мы, наверное, где-то иногда и нужно. Вот такую страшную историческую, такую вендетту, чтобы наконец-то мозги стали на место», – заявил Дроздов.

Он обрушился с критикой на тех, кто отказывается считать Россию «агрессором».

«Мы о «пятой колонне» говорили – такого количества тыловых крыс, которые живут на какой-то другой планете. Я не знаю, чем руководствуются те люди, которые не видят в России врага. Весь мир видит, а тут стреляют на вашей земле, а вы и дальше ходите с мыслями о каких-то братских народах. И вообще, такое большое количество людей, которые ничего не вдупляют, мне кажется, что по-другому и невозможно проучить», – рассуждал русофоб.

При этом телеведущий горячо поддержал позицию львовского журналиста.

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