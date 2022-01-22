Дроздов: Украинцам полезна война, чтобы не забывали, что Россия – враг

Полномасштабное «нападение» России будет очень полезно для Украины, где значительная часть населения по-прежнему отказывается видеть в русских врагов.

Об этом в эфире YouTube-канала украинского телеведущего Сергея Дойко заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нападёт ли Путин? Он напал уже 7 лет тому назад. Для меня это актуальная действительность. Хотя я не сразу в неё входил, как любой нормальный человек, который привык к размеренной мирной жизни, урбанистической с театрами, выставками поездками за границу.

Я чувствую огромную угрозу [нападения], это действительно так. Возможно, это будет цинично звучать, но части нашего населения, которое до сих пор не понимает основных вещей – кто враг, кто мы, наверное, где-то иногда и нужно. Вот такую страшную историческую, такую вендетту, чтобы наконец-то мозги стали на место», – заявил Дроздов.