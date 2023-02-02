Дроздов в эфире американского радио запел дурным голосом хвалу США

Охватившие украинский политикум коррупционные скандалы и обыски были инициированы США, без пинка со стороны которых киевское руководство ни за что не решилось бы на подобное действие.

Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, вся Украина аплодирует, и я тоже наблюдаю это цунами оваций, потому что мы с войной опоздали лет на 8, чтобы начать наводить порядок в тех авгиевых коррумпированных сенях, и много людей переглядываются между собой, что же такое происходит? То мы три года, вся полнота власти была превращена в то, чтобы с сегодняшними фигурантами сегодняшних обысков делить вместе и корытца, и тендеры, и должности, и ужины в ресторанах, а тут вдруг что-то такое происходит», – трепался Дроздов.

Он призвал подобные подвижки связывать с «хорошими песнями» и вдруг в эфире заголосил: «Америка! Америка!»

«И я не шучу, а предлагаю всем людям, у которых есть ещё вопросы, что же происходит, три года друг другу руки мыли, а тут вдруг такие поборники справедливости и правосудия, отныне все свои вопросы, когда мы что-то не понимаем или слишком белыми и пушистыми стают наши родные власть имущие, у которых всегда рыльце понятно в чём – прошу на этот случай запомнить заклинание «американский аудиторский спецназ», – паясничал пропагандист.

«США ввела очень могучий и оглушительный институт мониторинга – 17 федеральных органов, собраны лучшие аудиторы и уголовные, финансовые следователи и так далее, которые будут полностью мониторить все западные вливания, потому что здесь масштабы мародёрства и вообще индекс толерантности к коррупции настолько глобальный, что, наконец, встаёт вопрос – этот год полной толерантности и терпения, уважения к состоянию войны закрыть, и начать год контроля. Потому что в нашей стране сами себя контролировать не будут те, в чьих руках полнота власти. А поскольку речь о западных вливаниях, а они составляют 60% бюджета, это даёт право западным союзникам контролировать, мониторить и инспектировать непрозрачную затратную часть украинского бюджета. Собственно говоря, вот две недели у нас очень серьёзные подвижки, которых не было три года», – рассказал восхищённый Дроздов.

Он выразил уверенность, что без пинка от США или Европы украинское руководство ни на что неспособно.

«В случае с Украиной я прекрасно понимаю, какие метастазы имеет коррумпированность, и не имею никаких иллюзий относительно того, что кто-то назначит аудит, и все вдруг стали такими белыми и пушистыми. Поэтому надо понимать, что у нас любые качественные изменения на Украине не могут происходить без внешнего давления. Пока не будет волшебного поджопника от европейцев или американцев, наши не сдвинутся даже на миллиметр, и так было 30 лет. Нужно это понять, и лишь наблюдать, как действуют волшебные пендели», – заключил львовский телеведущий.