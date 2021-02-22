Подпишись на рассылку
22.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Дроздов в печали: Медведчук и Шарий не по зубам украинским судам

Новости Украины

Украинские «патриоты» рано радуются санкциям, введенным против ряда оппозиционных телеканалов и блогера Анатолия Шария, обвиненного в госизмене.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил одиозный львовский телеведущий-националист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я бы хотел немного приглушить радость нашего украинского общества. Я очень большой скептик вообще по этому делу, потому что я не юрист, но то, не приходилось слышать от компетентных людей – это вообще самая тяжелая статья, которая вообще не имеет никакой судебной практики в Украине, которая очень тяжело экспертно доказуема.

Поэтому я подозреваю, что поскольку все, что делают наши, они делают двумя левыми руками, они даже неспособны нормально обуть кого-то, они могут только внутри Украины против своих противников, тут машина может. А на таком глобальном информационном гибридном уровне мне кажется, что и тут они не сработают. Потому я приветствую, я рад, когда щемят кого угодно из числа украинофобов, но я что-то имею подозрения, что оно снова будет никакое», – заявил Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть