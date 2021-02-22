Дроздов в печали: Медведчук и Шарий не по зубам украинским судам

22.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские «патриоты» рано радуются санкциям, введенным против ряда оппозиционных телеканалов и блогера Анатолия Шария, обвиненного в госизмене.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил одиозный львовский телеведущий-националист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел немного приглушить радость нашего украинского общества. Я очень большой скептик вообще по этому делу, потому что я не юрист, но то, не приходилось слышать от компетентных людей – это вообще самая тяжелая статья, которая вообще не имеет никакой судебной практики в Украине, которая очень тяжело экспертно доказуема.

Поэтому я подозреваю, что поскольку все, что делают наши, они делают двумя левыми руками, они даже неспособны нормально обуть кого-то, они могут только внутри Украины против своих противников, тут машина может. А на таком глобальном информационном гибридном уровне мне кажется, что и тут они не сработают. Потому я приветствую, я рад, когда щемят кого угодно из числа украинофобов, но я что-то имею подозрения, что оно снова будет никакое», – заявил Дроздов.