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Избиение русскоязычных детей в дошкольных учреждениях – важный маркер, демонстрирующий фазу смены поколения на Украине теми, для кого всё русское является вражеским.

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов прокомментировал одно из последних заявление своей землячки нацистки Ирины Фарион, которая с гордостью рассказывала о том, как её внук Дмитрик в детском саду избивает своего сверстника Гришу за то, что он говорит на русском языке.

«На восьмом году этой войны и за месяц до года этой страшной кровопролитной приходит украинский ребёнок домой, воспитанный на украинской национальной идентичности, со словами: «Там москаль!» Потому что слышит язык врага, потому что знает, что это язык врага, и знает правильно. Что здесь не так? «Что не так?» – спросил этот ребёнок, который пришёл домой и рассказал о каком-то там Грише, который является врагом. Потому что пользуется Гриша языком тем самым, которым насиловали в Буче, сжигали Гостомель, уничтожали Мариуполь, оккупировали Херсон, и сейчас каждый день говорят по рации, планируя обстрелы крылатыми ракетами территорию Украины», – сказал Дроздов.

Он добавил, что такие, как «Гриша», являются причиной всех войн.

«Это война между Дмитриком и Гришей, за то, каким будет будущее. Речь о будущем, о том, какой будет Украина во время войны, какой будет победная Украина, кто будет хозяином победной Украины – Дмитрик или Гриша? Совокупить это невозможно. Мы совокупляли 30 лет и увидели, что Гриши являются сопричинами войн, в множественном числе. Потому что Россия вела войны на разных территориях, просто наиболее кровавая как раз на нашей. Дмитрики 30 лет обставлялись Гришами, забивались под пллинтус, затюкивались, высмеивались и плебеезовывались», – объяснил русофоб.

Сейчас же, по его словам, «настало время Дмитриков».

«И это неминуемое время. Это история повернулась лицом к украинцам, и это уже не изменится. Настало время Дмитриков, которые станут полноценными хозяевами своей Украины. Поколение тех, для кого всё русское является вражеским, уже растёт, и это прекрасно. И мы будем его воспитывать на враждебности ко всему русскому – и языка, и культуры, и товаров, и всего остального», – заключил Дроздов.