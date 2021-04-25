Дроздов злится: Переселенцы с Донбасса не хотят «включаться в украинство»

25.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Переселенцы с Донбасса мало того, что не хотят поддаваться украинизации, но ещё и привозят с собой на Украину Русский мир.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорю о том, что нужно, кроме позиции жертвы, на каком-то политическом гражданском уровне тоже ставить перед собой зеркало и себя спрашивать, что я сделал для того, чтобы уже, будучи сейчас на мирной территории, включиться в украинство.

Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют. И эта неспособность ассимилироваться для меня большой феномен. Я очень часто про это думаю», – возмущается Дроздов.

В качестве примера он привёл свою соседку, которая в Италии освоилась за 4 месяца, «а русские всегда везде с собой несут свой Русский мир».

«Жить по 40 лет (не 4 месяца!) слышать этот язык по телевизору, аудио, визуально тексты, и у них какая-то ассимилятивная способность нарушена. Это глобальный диагноз. Поэтому русский и опасен с точки зрения всей цивилизации, потому что он всё делает русским», – возмущается галичанин.