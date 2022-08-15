Друг бойцов СВО мальчик Алёша прибыл в Севастополь

15.08.2022  22:37 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 131
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация


В Севастополь из Белгородской области приехал восьмилетний Леша Павличенко, ставший известным благодаря видеороликам, где он отдает честь колоннам военной техники.

Поселок Веселая Лопань, где живет мальчик вместе с родителями, находится рядом с российско-украинской границей, и приветствие Леши стало для военных символом поддержки спецоперации на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополь из Белгородской области приехал восьмилетний Леша Павличенко, ставший известным благодаря видеороликам, где...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Как сообщает НТС, в Севастополь маленький герой приехал вместе с родственниками и друзьями. В первый день они побывали в аквапарке и на море.

«На горках понравилось, а на море как-то нет, много тины, я запутываюсь. А так, в Крыму я никогда не был», – поделился мальчик своими впечатлениями.

Гости из Белгородской области побывали на экскурсии в музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея», где стали зрителями присяги новобранцев 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Сам Леша, когда вырастет, хочет попасть в ВДВ.

Первоклассник Леша стал известным благодаря опубликованному в соцсетях видео, которое снимала его мама. Мальчик сидит возле дома в ожидании колонны военного транспорта, и как только те показываются на горизонте, со всех ног спешит занять свой пост на повороте, чтобы приветствовать военнослужащих. Один из танкистов подарил Леше шлемофон, который стал для мальчика неизменным атрибутом встречи военных. В таком образе ребенка запечатлели на этикетке шоколада «Алешка».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть