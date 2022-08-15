Друг бойцов СВО мальчик Алёша прибыл в Севастополь

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В Севастополь из Белгородской области приехал восьмилетний Леша Павличенко, ставший известным благодаря видеороликам, где он отдает честь колоннам военной техники.

Поселок Веселая Лопань, где живет мальчик вместе с родителями, находится рядом с российско-украинской границей, и приветствие Леши стало для военных символом поддержки спецоперации на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает НТС, в Севастополь маленький герой приехал вместе с родственниками и друзьями. В первый день они побывали в аквапарке и на море. «На горках понравилось, а на море как-то нет, много тины, я запутываюсь. А так, в Крыму я никогда не был», – поделился мальчик своими впечатлениями.

Гости из Белгородской области побывали на экскурсии в музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея», где стали зрителями присяги новобранцев 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Сам Леша, когда вырастет, хочет попасть в ВДВ.

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Первоклассник Леша стал известным благодаря опубликованному в соцсетях видео, которое снимала его мама. Мальчик сидит возле дома в ожидании колонны военного транспорта, и как только те показываются на горизонте, со всех ног спешит занять свой пост на повороте, чтобы приветствовать военнослужащих. Один из танкистов подарил Леше шлемофон, который стал для мальчика неизменным атрибутом встречи военных. В таком образе ребенка запечатлели на этикетке шоколада «Алешка».