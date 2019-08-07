07.08.2019, Анкара, Михаил Рябов
 
Крым, Политика, Россия, Турция, Украина
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«Друг» Эрдоган: Турция никогда не признает целостность России

Турция никогда не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в Анкаре президент Реджеп Эрдоган на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Турция не признавала незаконной аннексии Крыма. И не будет ее никогда признавать. И не признает ее», – сказал Эрдоган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымско-татарский народ – важный элемент наших связей между Турцией и Украиной. Существование крымских татар на своей родине в Крыму будет оставаться нашим приоритетом – защита их базовых прав и интересов, сохранение их национальной идентичности», – добавил турецкий президент.

Ранее российский лидер Владимир Путин направлял Эрдогану приглашение посетить церемонию открытия новой Соборной мечети, строительство которой завершается под Симферополем.

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