Друг иноагентов и противник СВО получил разрешение на сбор подписей. Цель – Крым и Севастополь

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ЦИК разрешил сегодня Борису Надеждину, выдвинутому партией «Гражданская инициатива», открыть избирательный счет и зарегистрировать уполномоченных представителей.

Теперь Надеждин может приступить к следующему этапу — сбору подписей избирателей в количестве 100 тысяч штук в 40 регионах России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надеюсь, качество наших подписей не вызовет сомнений, а мы побежали открывать счет», — сказал Надеждин.

В интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» он заявил, что будет собирать подписи в 50 регионах (на всякий случай), в том числе, в Крыму и Севастополе.

«Я не вижу никаких проблем. Будем. Если в Крыму и Севастополе найдутся люди, готовые организовать штаб и собирать подписи за кандидата, который предлагает остановить СВО, конечно будем. Не вижу проблем», – сказал Надеждин.

В новых регионах кандидат-либерал собирать подписи не будет, поскольку там введено военное положение – и любая политическая деятельность ограничена.

Подписи за Надеждина могут подать и релоканты, но суд примет от них только 2,5 тыс автографов, как и из любого российского региона.