26.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Друг Найема сделал селфи на фоне Энгельса, спасенного британцем от украинских вандалов

Нардеп Сергей Лещенко поделился историей о том, как памятник одному из основоположников марксизма Фридриху Энгельсу попал в британский Манчестер из Украины, где в ходе так называемой “декоммунизации” памятник снесли и распилили.

Об этом нардеп написал в своем Instagram.

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“Удивительная история. В Манчестере есть памятник Фридриху Энгельсу, продолжателю революционной философии марксизма. Этот памятник был установлен в 2017 году, а приехал он сюда… из Украины”, – пишет Лещенко

По его словам, раньше этот памятник стоял в селе Малая Перещепина Новосонжарского района Полтавской области.

“Там его снесли после начала декоммунизации, разрезали пополам и бросили на сельхоздворе. Там его и нашел художник Фил Коллинз, который договорился бесплатно забрать статую, провез Энгельса через всю Европу, заехал в его родной немецкий Бармен и установил в Манчестере”, – отметил украинский майданщик.

Он уточнил, что памятник “переехал” именно в Манчестер, так как семья Энгельса владела предприятиями в этом городе.

“Энгельс хоть и был соратником Маркса в борьбе за права трудящихся, но при этом его семья владела промышленными предприятиями в Манчестере. Поэтому памятник Энгельсу и приехал сюда из Украины. Обожаю такие истории”, – подытожил Лещенко.

Особый цинизм этой ипстории добавляет то, что сам Лещенко был в числе тех нардепов, которые своими голосами поддержали вандализм и декоммунизацию. Если бы не принятый, в том числе, благодаря голосу Лещенко, закон, замечательный памятник Энгельсу украшал бы не британский Манчестер, а украинское село на Полтавщине.