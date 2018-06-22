22.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Друг России или холуй США? В Москве предлагают тест для Пашиняна

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти благодаря уличным беспорядкам в Ереване, должен на деле доказать свою лояльность к России. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Семен Багдасаров.

«Там в Армении новый премьер. Пока он демонстрирует лояльность по отношению к Российской Федерации. Может, показать ему лакмусовую бумагу, чтобы он продемонстрировал возможность размещения на территории Армении дополнительных воинских сил РФ, вплоть до размещения авиации стратегического назначения для нанесения ударов, к примеру, на Ближнем Востоке», – сказал Багдасаров.

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Он полагает, что все страны-участницы ОДКБ должны взять на себя определенные обязательства по отношению к России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны четко поставить вопрос о сотрудничестве этих стран с НАТО. Государства, входящие в ОДКБ, не должны закупать боевую технику у нашего вероятного противника. Офицеры этих стран не должны обучаться в военных институтах НАТО. Мы должны четко договориться, что в таких местах стратегического значения, как Каспийское море, не должно быть баз и логистических систем НАТО и США», – сказал Багдасаров.