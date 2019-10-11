Друг Сербии получит Нобелевскую премию

11.10.2019, Москва, Елена Острякова

Австрийский писатель и драматург Петер Хандке получит Нобелевскую премию по литературе вместе с польской писательнице и поэтессой Ольгой Токарчук.

Об этом объявил Нобелевский комитет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 1990-х годах Петер Хандке осудил натовские бомбардировки Югославии и выступил в поддержку президента Сербии Слободана Милошевича. Из-за риска быть осужденным за свою просербскую позицию Хандке в 2006 году был вынужден отказаться от премии Генриха Гейне.

В том же году Хандке присудили премию в 50 000 евро за пьесу «Следы утраченного», Хандке пожертвовал премию в пользу сербских анклавов в Косово. На похоронах Милошевича в Пожареваце — родном городе президента Сербии — Хандке произнес речь.

«Мир, так называемый мир, знает всё о Слободане Милошевиче. Так называемый мир знает правду. Вот почему так называемый мир сегодня отсутствует, и не только сегодня, и не только здесь. Я не знаю правду. Но я смотрю. Я слушаю. Я чувствую. Я помню. Вот почему сегодня я здесь, рядом с Югославией, рядом с Сербией, рядом с Слободаном Милошевичем», – сказал писатель.