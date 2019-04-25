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25.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Украина
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Друг рассказал, что произошло с Зеленским после курения “травы”

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский не употребояет никаких наркотических веществ. В прошлом он пробовал курить каннабис, однако сделал вывод, что у него от этого ухудшается здоровье.

Об этом в интервью киевской журналистке Наталье Влащенко рассказал его коллега по сцене комик Игорь Ласточкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу Зеленского. Мы ездили на гастроли по Соединенным Штатам, и там это вообще практически в свободном доступе. Мы курили во время дороги, он вообще этого не употребляет. Он говорит: «Я пробовал, мне плохо», – сказал он.

При этом бравшая у артиста интервью Наталья Влащенко отметила, что они с Зеленским в этом «братья и сестры».

«Я тоже пробовала, мне почему-то плохо. Мне даже завидно кому хорошо, поэтому, видимо, у них все нормально», – заявила она.

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