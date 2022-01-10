Друга вице-губернатора Соколова нашли среди граждан Мальты

У бизнесмена Константина Ходосовского, владеющего дорожными компаниями, нашли гражданство Мальты. Он приходится близким другом вице-губернатору Петербурга Максиму Соколову. Ранее высказывались подозрения, что дружба с чиновником может объяснять удачливость предпринимателя в получении госконтрактов на строительство дорог.

Власти Мальты в официальном вестнике опубликовали перечень лиц, которые прошли процедуру натурализации и получили гражданство страны в 2020 году. Документ в своем Telegram-канале опубликовал гендиректор «Трансперенси Интернешнл» (НКО признано иноагентом) Илья Шуманов.

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В списке много фамилий и имен бизнесменов из стран постсоветского пространства, в том числе – из России. Среди них оказался Константин Ходосовский – владелец дорожных строительных компаний «Техносфера» и «Техносфера инжиниринг», а также миноритарный акционер «Группы ЛСР».

Издание «Версия» публиковало материал, в котором отмечалось, что компаниям бизнесмена необычайно «везло» на победы в тендерах на строительство и ремонт магистралей в регионах РФ. В очень многих госзакупках контракты с фирмами заключались как с единственными поставщиками после признания аукционов несостоявшимися, так как другие участники не являлись. СМИ отмечали странность, что в очень прибыльной сфере у Ходосовского почему-то нет конкурентов, а закупками не интересовались в ФАС, и в таких обстоятельствах зарабатывались миллиарды. Журналисты нашли объяснение «финансовому чуду» в наличии тесных отношений бизнесмена с высокопоставленными чиновниками.

Ходосовский уже много лет приходится хорошим другом семьи действующего вице-губернатора Петербурга по транспорту, а в прошлом – главы Минтранса РФ Максима Соколова. Вместе с чиновником и его зятем он регулярно ездит на охоту. Также Ходосовский участвовал финансово в жизни семьи – он вносил «пожертвование» в фонд «Возрождение церкви Тихвинской Иконы Божией Матери», соучредителем которого является зять Соколова и отец его супруги Юрий Рысков. К тому же в пользовании бизнесмена находили апартаменты в элитном комплексе X-Home рядом с Финским заливом в Репино, который строила компания «Территория инвестиций». Последнюю считают активом семьи вице-губернатора и его компаньонов. Максим Соколов связан дружескими отношениями с главой «ЛСР» Андреем Молчановым, акциями которой владеет Ходосовский.

В СМИ обращалось внимание, что в 2020-2021 годах транспортный блок Петербурга был переформатирован и многие руководящие должности заняли лица, связанные с Соколовым. В таких обстоятельствах не исключалось, что создаются условия для вывода на рынок дружественных строительных компаний, в числе которых называли «ЛСР» и ГК «Техносфера».

Напомним, до 2020 года для получения гражданства Мальты иностранцу требовалось знать язык и историю страны, непрерывно проживать на территории государства более пяти лет и иметь ВНЖ, либо инвестировать в экономику государства от 650 000 евро. С ноября 2020-го паспорта иностранцам выдаются только на основании прямых инвестиций за исключительные заслуги в соответствии с Законом о гражданстве Мальты.