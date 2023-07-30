«Других комментариев не будет» – Путин отказался публично оценивать предательство Эрдогана

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Владимир Путин отказался давать публичную оценку действиям Реджепа Эрдогана, выдавшего Киеву террористов запрещенного «Азова» вопреки договоренностям об их нахождении в Турции до окончания боевых действий на Украине.

«Договоренности были. Других комментариев не будет», – сказал Путин журналистам на пресс-конференции. Чуть позже он подчеркнул, что он не считает инцидент связанным с выходом РФ из зерновой сделки.

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При этом глава государства подтвердил появившуюся в прессе информацию, что в последние дни Эрдоган предлагал созвониться, однако из-за плотного графика Путина разговор перенесен, ориентировочно, на среду.

Путин еще не определился по поводу визита в Турцию, который анонсировал Эрдоган на август.

«Мы договаривались, что увидимся. Или он к нам приедет, или я съезжу. Мы договаривались еще до выборов, но потом решили этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», – сказал российский президент.

По его словам, проект «газового хаба» в Турции остается в силе. Впрочем, как уточнил Путин, речь идет об организации электронной площадки для торгов, а не физических хранилищ газа.