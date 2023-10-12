«Других средств нам не оставили» – Путин о происходящем на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока целенапрвленно подводили ситуацию к вооружённому конфликту на Украине, и игнорировали попытки России найти пути примирения.

Об этом в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Война на Украине была начала в 2014 году, когда после госпереворота, поддержанного США и Европой, начали боевые действия на Юго-Востоке Украины. Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков. И никто не обращал на это внимания. Все обратили внимание, только когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны», – сказал Путин.

Он напомнил, что Россия пыталась примириться с Западом, однако «партнёры» на это не пошли.

«После развала Советского Союза мы предприняли ряд шагов, на протяжении длительного времени, направленных на то, чтобы урегулировать ситуацию на историческую перспективу, создать такую систему безопасности, которая бы никого не ущемляла, была равной для всех. Но по этому пути не пошли. Пообещали, что они не будут расширять НАТО – и было пять волн расширения на восток. Взялись за Украину, начали Украину тащить, плюс госпереворот совершили. Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс ещё войну раскачали, а потом отказались и от плана мирного урегулирования на основе документов, подписанных в Минске. Более того, сказали, что и не собирались этого выполнять, водили нас просто за нос. С такими людьми приходится иметь дело. И приходится отвечать тем, чем отвечаем, потому что других средств не остаётся», – подытожил российский президент.