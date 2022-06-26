Другим «добрым молодцам» намёк: В Мариуполе найдены сожжённые тела иностранных наёмников

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В одном из бункеров на заводе «Азовсталь» в Мариуполе был обнаружен крематорий с остатками более десяти тел иностранных наемников.

Сюжет в своём Telegtram-канале опубликовал работающий в ДНР военкор ВГТРК Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предполагается, что, понимая неизбежность сдачи в плен, командование отдало «азовцам» команду на уничтожение иностранцев.

На видео военкор показывает сгоревшие останки, фрагменты сожженных документов, личных вещей, иностранного оружия. Предполагается, что националисты в спешке не проверили, насколько тщательно огонь уничтожил все улики. В частности, обнаружен фрагмент паспорта гражданина США.

«Скорее всего, в этом месте были уничтожены импортные наёмники, и их просто сожгли. Почему мы так подумали: недалеко отсюда мы ранее находили целый морг, где солдаты ВСУ и «азовцы» были аккуратно запакованы и находились в рефрижераторах. А этих людей уничтожили и сделали так, чтобы не было понятно, кто они на самом деле», – комментирует Руденко.

Военкор уверен, что это первый, но не единственный бункер с такими «сюрпризами».

Такая печальная судьба наёмников прогнозировалась заранее, напоминает бывший советник главы ДНР Александр Казаков.

«Напомню, что некоторые эксперты (я в том числе) предполагали, что иностранных наёмников и специалистов, чтобы они не попали в наши руки, уничтожат. Более того, я лично предлагал, что их именно сожгут. Печально, но факт. И другим «добрым молодцам» намёк», – отметил Казаков.