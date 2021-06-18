Другим путем: маршал Жуков вернулся в Харьков

18.06.2021, Харьков, Яков Бабаевский

Новости Украины

16 июня Харьковский окружной административный суд вернул первой столице топоним «проспект Маршала Жукова».

Он в полном объеме удовлетворил исковое заявление Харьковского городского совета о признании противоправным и недействительным отдельного пункта распоряжения Харьковской облгосадминистрации от 17 мая 2016 года «О переименовании объектов топонимики г. Харькова». Этот «отдельный пункт» как раз и касался «декоммунизации» проспекта Маршала Жукова.

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Предсказуемо, такое решение вызвало зловонные бурления в среде свидомых и йододефицитных.

Сегодня день памяти Георгия Константиновича Жукова, скончавшегося 18 июня 1974 года. И, как водится, свидомые начинают накануне подобных дат свои скотские пляски, чтоб как-то осквернить эту память.

Следует напомнить, что судебные «качели» вокруг проспекта Маршала Жукова длятся не первый год. И хронологически они совпадали с периодами избирательных кампаний.

Губернатор Райнин в мае 2016 года «декоммунизировал» большое количество объектов топонимики (и в их числе — станции метро «Маршала Жукова» и проспекта Маршала Жукова). Это решение не оспаривалось практически до ухода Порошенко (при котором администрацию президента возглавлял всё тот же Райнин).

Надо сказать, что порошенковский прихвостень Райнин проводил переименования, не считаясь с мнением жителей Харькова, городских властей, топонимической комиссии, историков.

Имя Петра Григоренко для нового называния проспекта Маршала Жукова было выбрано свидомитами вовсе не ввиду боевых заслуг генерала во время Великой Отечественной войны. Во главу угла была поставлена его диссидентская деятельность. К тому же в своей автобиографической книге Петр Григоренко критиковал Георгия Жукова именно в том идеологическом ключе, который сладок и приятен всякому постсоветскому «смердякову» и украинскому свидомиту.

Ко всему прочему, на старости лет генерал Григоренко заделался почитателем воякив дивизии СС «Галичина». И это обстоятельство особенно устраивало всю густопсовую сволочь, которая под видом декоммунизации занималась не просто пещерным переписыванием истории, но и откровенной героизацией нацистского отребья и коллаборационистов всех мастей.

И лишь 19 июня 2019 года Харьковский горсовет вернул проспекту Петра Григоренко предыдущее название «проспект Маршала Жукова». В общем-то, это почти совпало с днем памяти Георгия Жукова. Но предшествовали этому события 2 июня 2019 года, когда партия «Доверяй делам» проводила на проспекте Маршала Жукова свой предвыборный съезд с участием Кернеса, а в это время нацики в нескольких десятках метров от этого мероприятия валили памятник маршалу Победы на глазах у беспомощных полицейских.

Решение Харьковского горсовета многие расценили тогда как пиар-ход время парламентских выборов. Возвращение топонима «проспект Маршала Жукова» свидомые сразу же оспорили в суде и выиграли процесс. А апелляционная жалоба горсовета не увенчалась успехом.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет опять переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. И снова это многих наводило на мысль о предстоящих выборах, на этот раз местных. А судебная тяжба (на этот раз дошли до Верховного суда) опять завершилась в пользу свидомитов.

24 февраля 2021 года уже горсовет во главе с исполняющим обязанности мэра Игорем Тереховым в третий раз вернул имя Жукова на карту города. И снова сегодняшние противники маршала Победы оспорили это решение в суде.

10 июня 2021 года Харьковский окружной админсуд признал незаконным решение горсовета от 24 февраля 2021 года («Об увековечивании исторической памяти лиц, которые принимали участие в освобождении от оккупантов Украины»), которым возвращалось название «проспект Маршала Жукова».

И вот городская власть пошла другим путем: оспорен один из пунктов райнинского распоряжения 2016 года.

Юридический департамент Харьковского горсовета объясняет: «Основанием обжалования указанного распоряжения стало нарушение установленной Конституцией Украины и законами Украины процедуры его издания, а именно: не проведена государственная регистрация распоряжения как нормативно-правового акта, нарушен порядок проведения общественного обсуждения по изменению названия объекта топонимики, не обнародованы в установленном законодательством порядке проект распоряжения, не применены положения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», которые устанавливают исключения во время присвоения названий объектам топонимики, и тому подобное».

Свидомая и йододефицитная общественность негодует.

Депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах (фракция бывшего губернатора Светличной) не отдупляет: как такое возможно. Ведь переименование Райнина в 2016 году затронуло 62 топонимических объекта. «Если суд отменил в части маршала Жукова, он может в любой момент отменить в другой части», — заявляет Булах.

Еще в 2019 году он вместе с нацистом Андреем Билецким и другими свидомитами оспаривал в суде решение горсовета (о проспекте Маршала Жукова). И этот опыт был успешным. А теперь что-то пошло не так.

В свое время Кернес и городская власть пытались сохранить часть советских топонимов, подводя их под новое обоснование и другую историю (тщательно продуманные историками из топонимической комиссии). Например, предлагалось считать, что Дзержинский район будет называться в честь ученого Владислава Дзержинского (брата Ф. Э. Дзержинского), а Фрунзенский район — в честь Героя Советского Союза, летчика Тимура Фрунзе (сына М. В. Фрунзе). Но всё это было перечеркнуто распоряжением Райнина.

И если топонимы, связанные с именами Ф. Дзержинского и М. Фрунзе, подпадали под действие «закона о декоммунизации», то с именем Георгия Жукова — совсем другая история. И на этом делают акцент юристы горсовета, указывая на существенное нарушение, допущенное Райниным: «не применены положения Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», которые устанавливают исключения…».

Вот под эти исключения (связанные с освобождением от гитлеровской оккупации) и попадает имя Жукова.

В данном случае, сделано всё грамотно. Окружному админсуду ничего не оставалось, как удовлетворить исковое заявление горсовета. Хотя, конечно, нет гарантии, что всякие институты нацистской памяти во главе с Дробовичами не разъяснят следующим судебным инстанциям, какие «расово правильные решения» надо принимать

Борьбой с исторической памятью в Харькове традиционно занимаются две категории свидомых и йододефицитных. Первая — это стадо понаехавших рогулей, чьи предки веками пасли и уестествляли овец в Карпатах. Вторая — это доморощенные «знатоки истории», пришибленные майданом. Некоторые из них могут похвастаться изучением «исторических трудов» Виктора Суворова (Резуна) и Марка Солонина, большинство же читали разве что футбольные программки стадиона «Металлист» или надписи на пивных этикетках.

Традиционно рвануло чердак у нацика Вадима Позднякова, повернутого на осквернении памятников.

Он написал в Фейсбуке: «Все эти истории с возвращением названия в честь маршала Жукова, которые проворачивает марионеточный кандидат Авакова (Терехов), создают опасный прецедент. Если бы в нашей стране все были равны перед законом, господину Терехову уже бы избирали меру пресечения по статье 436-1 УКУ. Однако имеем то, что имеем. Ну и очередной повод убедиться, что Аваков чёрт».

Это хорошо, что нацистский ушлёпок вспомнил о статье 436-1 УК («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов до 5 лет»). Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Аваков, конечно, чёрт, потому что Вадим Поздняков, занимавшийся пропагандой нацизма (в частности дивизии СС «Галичина» и других подразделений гитлеровских войск), до сих пор не присел по упомянутой статье УК. Более того, Поздняков так часто и долго занимается этой пропагандой нацизма, что уже давно заслужил сидеть по статье 436-2 (за то же преступление, осуществленное повторно). Там и санкция более убедительная — от 5 до 10.

Последний суд показал, что у Игоря Терехова юристы умеют работать грамотно. Может, им бы озаботиться тем, как пристроить на нары нациста Позднякова. Пока ему еще не посчастливилось глумиться в суде над Тереховым, сидящим в клетке, и селфиться на его фоне.

Поздняков, кстати, был участником и многих актов вандализма, в том числе сноса памятника Жукова. Но за это правоохранители Авакова-чёрта вообще никого никогда не привлекают.