Другое дело: В бывшем Украинском центре в Москве пройдёт концерт «Новороссии»

Михаил Рябов.  
15.06.2024 17:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 321
 
Дзен, Культура, Москва, Россия


В наконец-то перепрофилированном бывшем Украинском центре на Арбате в Москве пройдёт концерт патриотических коллективов, выступающих в поддержку СВО.

Среди участников заявлены – ансамбль 8-й армии «Новороссия» и Роман Разум, солист оперного театра Московской консерватории Владимир Автомонов, финалист телешоу «Ты Супер!» и детского Евровидения Даниил Хачатуров, солисты хора имени Пятницкого, лауреат конкурса «Солдатский конверт» и «Россия – это мы» Виктория Казельская, поэт, композитор, автор и исполнитель, ведущий телеканала «СПАС» Александр Галицкий.

В наконец-то перепрофилированном бывшем Украинском центре на Арбате в Москве пройдёт концерт патриотических коллективов,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Вход свободный. Начало концерта 16 июня в 18.00. Мероприятие будет проходить по адресу ул. Арбат, 9 строение 1 Культурный центр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть