Другое дело: В бывшем Украинском центре в Москве пройдёт концерт «Новороссии»

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В наконец-то перепрофилированном бывшем Украинском центре на Арбате в Москве пройдёт концерт патриотических коллективов, выступающих в поддержку СВО.

Среди участников заявлены – ансамбль 8-й армии «Новороссия» и Роман Разум, солист оперного театра Московской консерватории Владимир Автомонов, финалист телешоу «Ты Супер!» и детского Евровидения Даниил Хачатуров, солисты хора имени Пятницкого, лауреат конкурса «Солдатский конверт» и «Россия – это мы» Виктория Казельская, поэт, композитор, автор и исполнитель, ведущий телеканала «СПАС» Александр Галицкий.

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Вход свободный. Начало концерта 16 июня в 18.00. Мероприятие будет проходить по адресу ул. Арбат, 9 строение 1 Культурный центр.