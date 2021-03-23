«Другого пути у нас нет» – Пушилин наградил погибших героев и заявил о неизбежной победе над украинским фашизмом

24.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил одну из воинских частей Народной милиции ДНР и вручил государственные награды родственникам военнослужащих, погибших под обстрелом ВСУ 20 марта при выполнении боевых задач.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митинг по случаю награждения начался с минуты молчания. Затем Денис Пушилин обратился к собравшимся.

«Мы живем в очень непростое время, нам нужно строить свою государственность в тот момент, когда по территории нашего молодого пока еще не признанного государства каждый день прилетают снаряды.

Кто эти ребята, которые сейчас становятся героями? Это ребята, еще вчера не знавшие, что придет война и придется воплощать в жизнь фрагменты фильмов и истории из книг о Великой Отечественной войне, о героических подвигах наших предков, которые они ранее смотрели и читали.

Трудно было представить до 2014 года, что мы будем хоронить своих друзей. Но мы всегда будем видеть перед собой заветную цель, ради которой поднялись на защиту своей земли. Мы четко понимаем, что это ради будущих поколений.

По-другому мы поступить просто не можем, потому что стыдно тогда будет перед нашими отцами и дедами, которые уже изгоняли фашистскую нечисть с нашей земли. И стыдно будет перед нашими детьми, если бы мы не защитили и не отстояли её», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что сейчас жители республики живут среди настоящих героев, которые находятся на передовой и каждый день рискуют своей жизнью.

«Наша задача – чтобы память о погибших ребятах сохранилась для многих поколений. Я еще раз об этом говорю и особо это подчеркиваю», – добавил Пушилин.

После чего за заслуги перед ДНР и её народом, гвардии капитану Сергею Носовскому посмертно было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, гвардии младший сержант Владимир Пятак был удостоен знака отличия «Георгиевский крест» IV степени, также посмертно.

По завершении церемонии награждения, Денис Пушилин пообщался с семьями погибших бойцов, выразил слова соболезнования и отметил, что задача государства – заботиться о защитниках Республики и их близких. В свою очередь, родственники поблагодарили главу государства за его внимание и поддержку в самые трудные моменты.

Также Денис Пушилин провёл встречу с сослуживцами погибших защитников. В беседе с Верховным главнокомандующим они отдельно отметили заслуги своего командира Сергея Носовского, которому присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

«Он сначала был для нас командиром, потом стал братом, а потом мы стали считать его батей, который сплотил нас не просто в слаженный коллектив, а в настоящую семью. Мы будем держать ту планку, которую он задал, чтобы достигать чего-то большего», – рассказал один из военнослужащих.

Покидая военную часть, глава ДНР заверил военнослужащих, что они могут в любой момент обратиться к нему по любому поводу: за помощью, советом, поддержкой.