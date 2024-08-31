«Дружба ценой 2,7 млрд евро». Reuters о визите Макрона в Сербию

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Reuters пишет о заключенном Сербией соглашении с французской компанией Dassault Aviation на закупку 12 истребителей Rafale общей стоимостью 2,7 млрд евро.

Соглашение подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье. Как объявил на пресс-конференции в Белграде президент Сербии Александар Вучич, соглашением предусмотрены поставки полного пакета логистического оборудования, запасные двигатели и детали.

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«Покупка, сделанная во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Белград, означает серьезное изменение позиции Сербии, ее уход от России, традиционного союзника и поставщика оружия», – говорится в публикации.

Агентство цитирует слова президента Макрона, сказанные им на совместной пресс-конференции с Вучичем: «Европе нужна «сильная и демократическая Сербия, а Белграду нужен сильный и суверенный ЕС».

«Выбор самолетов Rafale Сербией в этом контексте является четким выбором долгосрочного союза между нашими двумя странами», – расставляет акценты Макрон.

Сам же сербский президент Вучич не уточнил, когда Сербия получит первые французские самолеты, но сказал, что они будут поставляться вместе с ракетами средней дальности класса «воздух-воздух», произведенными французской компанией MBDA.

В публикации приводятся мнения экспертов, называющих этот контракт тот контракт долговременным: вместе с сопутствующими услугами и поставками комплектующих он может растянуться на 10-15 лет, несмотря на то, что официально поставки самолетов пройдут в 2028-2029 годах.

Президент Сербии заверил французского гостя, что Белград не будет делиться технологиями Rafale с Москвой.

«Мы не российские шпионы, чтобы передавать технологии. Мы заплатили за это деньгами сербских граждан», – сказал Вучич.

Также агнтство пишет о других риторических оборотах Вучича, долженствующих обозначить многовекторность Белграда и не зацикленность Сербии на одном-единственном российском направлении.

“Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Сербия ввела санкции против России, но она этого не сделала и не стыдится своей позиции. Сербия отправила Украине гумпомощь в 20 раз больше, чем все остальные страны на Балканах вместе взятые», -, заявил Вучич в отавет на вопрос о причинах неприсоединения Белграда к санкционной политике ЕС, амбассадором которой является Макрон.

Тем не менее, французский лидер, как пишет Reuters, накануне визита призывавший Белград к участию в «поддержании единого фронта против России», увидел в подписанных в Белграде 11 соглашениях подтверждение «стратегической перемены» во внешней политике Сербии.