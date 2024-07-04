Дружба дружбой, а генерация врозь: Европа отказалась делиться с Украиной своей электроэнергией

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Энергетическое объединение Европейского Союза отказывается увеличивать импорт электроэнергии для Украины. Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Попенко отметил, что от украинской стороны за последние два-три месяца поступали соответствующие предложения, однако оператор системы передачи ENTSO-E отказывается увеличивать импорт электроэнергии, не называя причины.

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«На прошлой неделе был определенный провал в энергетической системе Евросоюза, когда стоимость электроэнергии достигла в Германии €500 за 1 мВт. Это для понимания 1 кВт стоил там более 20 грн, когда мы платим с вами 4 грн 32 копейки. Поэтому Евросоюз не спешит увеличивать нам объемы, у них есть свои проблемы», — сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Ведущий украинский эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар. в интервью тем же Новинам.LIVE сказал, что ситуация в украинской энергетике критическая и зимой могут быть еще большие сложности.

«Общины уже сейчас должны позаботиться о собственном энергообеспечении, поскольку летние графики – это репетиция зимних блэкаутов», – отмечает он, добавляя, что Украине сейчас стоит создавать децентрализованную сеть малых котельных и газотурбинных установок по производству электроэнергии.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко вангует, что ближайшие несколько лет зимой света не будет по 8-10 часов. По его прогнозам, отключения могут отменить только в 2027-2028 годах.

Единственный фактор, который может серьезно изменить ситуацию, — это восстановление украинского контроля над Запорожской АЭС.

«Это единственное, что может обеспечить Украину достаточным количеством электричества, чтобы не было ограничений», – говорит он.

Ситуация осложняется тем, что на атомных электростанциях Украины начался сезон плановых ремонтов энергоблоков.

«Обычно эта ремонтная кампания продолжается вплоть до конца ноября. Поэтому в это время будет дефицит, особенно летом, когда поднимается потребление электроэнергии для охлаждения», – говорит Елена Лапенко из аналитического центра DiXi Group.

Лапенко считает, что создание такой сети займет не менее восьми месяцев.

«Поэтому сейчас важна кооперация потребителей и «Укрэнерго», чтобы у людей было понимание, что энергосбережение – это важно. Нужно соблюдать графики отключений, ведь есть лимиты потребления. Это поможет уменьшить масштабы отключений», – говорит она.

Пока же большинство «спасительных» советов украинцам грешат большей или меньшей степенью людоедства и антисоциальности, поскольку по карману явному меньшинству жителей страны.

Так, исполнительный директор конторы «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк огорошил посполитых заявлением, что все квартиры должны закупить энергооборудование стоимостью $3-4 тысячи.

По его словам, на Украине десятилетиями был установлен тариф, который не покрывал стоимость электроэнергии.

«То, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы — считайте, что вы брали деньги в банке и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что денег нет, но вы их проели», – безапелляционно заявляет он.

А нардеп от «Слуги народа» Олег Семинский призвал киевлян отказаться от водонагревательных бойлеров. По его словам, жителей украинской столицы установлены 190 тысяч бойлеров, которые потребляют 300 МВт электроэнергии — что сопоставимо с третью генерации атомного блока.

Для экономии электроэнергии политик посоветовал пользоваться централизованным теплоснабжением. Только вот беда – он не учел, что если все «индивидуалы» вернутся в централизованную сеть, то с учетом ее износа она просто не выдержит напряжения, что грозит Киеву коммунальным Армагеддоном.

К тому же, многим не только киевлянам, но и жителям других украинских мегаполисов, просто некуда возвращаться – централизованное снабжение горячей водой закончилось у них сразу после второго майдана, как «пережиток советского времени».

А сейчас этих людей агитируют отказаться еще и и от централизованного электроснабжения. Мол, так прогрессивнее, экономнее и по-европейски.