В отношениях между Евросоюзом и Азербайджаном наблюдается «беспрецедентная динамика». Сегодня ЕС стал крупнейшим торговым партнером Баку.

Об этом во время встречи с русофобкой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время отношения между Европейской Комиссией и Азербайджаном находятся в очень активной фазе. Я бы сказал, что это – беспрецедентная динамика в наших отношениях, которая отражает взаимное стремление обеих сторон активизировать сотрудничество и укрепить партнёрство.

Мы высоко ценим отношения с Европейской комиссией, и сегодня с госпожой Президентом и делегациями подробно обсудили весьма насыщенную повестку дня.

Европейский Союз является главным торговым партнёром Азербайджана. Более 40% нашего товарооборота приходится на государства-члены ЕС, а для Европейского Союза Азербайджан является главным торговым партнёром на Южном Кавказе. Почти 70% торговли на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном», – заявил Алиев.