Дружба и газ в обход Москвы – Алиев похвастался «беспрецедентной динамикой» в отношениях с ЕС
В отношениях между Евросоюзом и Азербайджаном наблюдается «беспрецедентная динамика». Сегодня ЕС стал крупнейшим торговым партнером Баку.
Об этом во время встречи с русофобкой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В настоящее время отношения между Европейской Комиссией и Азербайджаном находятся в очень активной фазе. Я бы сказал, что это – беспрецедентная динамика в наших отношениях, которая отражает взаимное стремление обеих сторон активизировать сотрудничество и укрепить партнёрство.
Мы высоко ценим отношения с Европейской комиссией, и сегодня с госпожой Президентом и делегациями подробно обсудили весьма насыщенную повестку дня.
Европейский Союз является главным торговым партнёром Азербайджана. Более 40% нашего товарооборота приходится на государства-члены ЕС, а для Европейского Союза Азербайджан является главным торговым партнёром на Южном Кавказе. Почти 70% торговли на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном», – заявил Алиев.
Азербайджанский лидер также похвастался, что через ведущий в обход России Южный газовый коридор увеличил экспорт газа в страны ЕС на 65% за последние годы:
«Экспорт природного газа из Азербайджана в государства-члены Европейского Союза увеличился почти на 65%. Сегодня половина нашего газового экспорта направляется в государства-члены Европейского Союза. И в общей сложности 10 государств-членов ЕС получают азербайджанский газ, при этом существует потенциал для расширения этой географии…
Южный газовый коридор — яркий пример нашей совместной деятельности. Интегрированная система трубопроводов протяжённостью 3500 километров сегодня представляет собой основную артерию транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу».
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