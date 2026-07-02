Дружба и газ в обход Москвы – Алиев похвастался «беспрецедентной динамикой» в отношениях с ЕС

Анатолий Лапин.  
02.07.2026 19:58
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


В отношениях между Евросоюзом и Азербайджаном наблюдается «беспрецедентная динамика». Сегодня ЕС стал крупнейшим торговым партнером Баку.

Об этом во время встречи с русофобкой, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отношениях между Евросоюзом и Азербайджаном наблюдается «беспрецедентная динамика». Сегодня ЕС стал крупнейшим торговым...

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«В настоящее время отношения между Европейской Комиссией и Азербайджаном находятся в очень активной фазе. Я бы сказал, что это – беспрецедентная динамика в наших отношениях, которая отражает взаимное стремление обеих сторон активизировать сотрудничество и укрепить партнёрство.

Мы высоко ценим отношения с Европейской комиссией, и сегодня с госпожой Президентом и делегациями подробно обсудили весьма насыщенную повестку дня.

Европейский Союз является главным торговым партнёром Азербайджана. Более 40% нашего товарооборота приходится на государства-члены ЕС, а для Европейского Союза Азербайджан является главным торговым партнёром на Южном Кавказе. Почти 70% торговли на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном», – заявил Алиев.

Азербайджанский лидер также похвастался, что через ведущий в обход России Южный газовый коридор увеличил экспорт газа в страны ЕС на 65% за последние годы:

«Экспорт природного газа из Азербайджана в государства-члены Европейского Союза увеличился почти на 65%. Сегодня половина нашего газового экспорта направляется в государства-члены Европейского Союза. И в общей сложности 10 государств-членов ЕС получают азербайджанский газ, при этом существует потенциал для расширения этой географии…

Южный газовый коридор — яркий пример нашей совместной деятельности. Интегрированная система трубопроводов протяжённостью 3500 километров сегодня представляет собой основную артерию транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу».

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