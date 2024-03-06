Дружба с Россией вывела Армению в мировые лидеры по темпам роста – Песков

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Тесное сотрудничество с Россией вывело Армению в мировые лидеры по темпам экономического роста.

Об этом в ходе Всемирного фестиваля молодёжи заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотрудничество между Россией и Арменией абсолютно взаимовыгодное. Сейчас на территории бывшего Советского Союза Армения – это страна, которая наиболее динамично развивается. У них свыше 15% рост ВВП за прошлый год. Это даже по мировым меркам можно сказать, что Армения лидирует. Отчасти это происходит из-за очень тесного сотрудничества с нашей страной, и от членства Армении в ЕврАзЭС, это однозначно. И это демонстрируют цифры: растёт товарооборот, растёт выгода, транспортные услуги, финансовый сектор. Армения и армянский народ выигрывают от этого», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва надеется на продолжение тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Ереваном.

«И я уверен, что армянское руководство будет учитывать это при принятии решений во внешней политике. Конечно, это суверенные решения. Мы против того, чтобы кому-то что-то диктовать. Мы за то, чтобы вместе зарабатывать, вместе становиться счастливее и богаче. И я уверен, что наши друзья-армяне тоже это понимают», – подытожил пресс-секретарь президента РФ.