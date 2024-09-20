Дружба с Украиной оборачивается огромными издержками для стран Запада

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 15:52
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Политика, Украина


Из-за вторжения ВСУ в Курскую область странам НАТО стало тяжелее объяснять своим избирателям продолжающуюся поддержку киевского режима. Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Статус жертвы Украины, который выдерживался до 6 августа, он уже трескается, потому что это [вторжение в Курскую область] уже действие, которое происходит, еще раз, на юридически бесспорной территории России. Которые не прекращаются и которые продолжают являться большим очагом.

То есть для всех этих стран, и НАТО, и не только НАТО, которые помогают Украине оружием, возникают очень такие серьезные проблемы, как преподнести даже своему налогоплательщику, своему населению, что мы защитники того, на кого напали, когда это тот, тот тоже в свою очередь напал, и то на бесспорную эту территорию», – сказал Пасков.

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Из-за вторжения ВСУ в Курскую область странам НАТО стало тяжелее объяснять своим избирателям продолжающуюся...
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«И мы не просто ответственные, мы несём массу, скажем так, неприятностей, издержек, разорений, закрытий предприятий. Люди несут огромные убытки. Volkswagen закрывает заводы в Германии. Это 80 с чем-то тысячи компаний и предприятий по всему миру, это стержень всей немецкой экономики.  Volkswagen закрывает заводы уже и в Германии. То есть они несут, мягко говоря, очень тяжелые издержки, которые невозможно объяснить народу своему, избирателю – зачем мы это делаем?

Как они могут это продать? Ну на самом деле могут, но очень трудно и недолго, и не очень убедительно. А это уже тяжелые социальные, не просто напряжение, там политическая дестабилизация в странах Европы, она уже является очень таким тяжелым болезненным фактом», – подытожил болгарский политик.

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