Дружба с Украиной оборачивается огромными издержками для стран Запада

Из-за вторжения ВСУ в Курскую область странам НАТО стало тяжелее объяснять своим избирателям продолжающуюся поддержку киевского режима. Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Статус жертвы Украины, который выдерживался до 6 августа, он уже трескается, потому что это [вторжение в Курскую область] уже действие, которое происходит, еще раз, на юридически бесспорной территории России. Которые не прекращаются и которые продолжают являться большим очагом.

То есть для всех этих стран, и НАТО, и не только НАТО, которые помогают Украине оружием, возникают очень такие серьезные проблемы, как преподнести даже своему налогоплательщику, своему населению, что мы защитники того, на кого напали, когда это тот, тот тоже в свою очередь напал, и то на бесспорную эту территорию», – сказал Пасков.