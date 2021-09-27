«Дружба» в кредит: Турция предъявила миллионный счет Грузии

27.09.2021 09:00 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Над грузино-турецкими отношениями нависла черная грозовая туча. Эта ассоциация невольно приходит на ум, когда понимаешь, что отношения Тбилиси и Анкары сегодня пребывают в некой зоне турбулентности.

Дело в том, что на днях турецкая компания ENKA Renewables, которая осуществляла строительство Намахвани ГЭС, расторгла контракт с правительством Грузии. В компании уверяют, что причиной расторжения договора является нарушение оговоренных в нем условий и обязательств.

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«ENKA İNSAAT объявляет, что ее дочерняя компания Enka Renewables решила расторгнуть контракт о строительных работах с государством Грузия на разработку, строительство, владение и эксплуатацию проекта каскада Намахвани. В связи с длительным нарушением контракта от 25 апреля 2019 года и форс-мажорными ситуациями», – сказано в заявлении.

Проект Намахванской ГЭС предусматривал строительство двух независимых гидроэлектростанций в долине реки Риони: ГЭС Квемо Намахвани – мощностью в 333 мВ и Земо Намахвани – мощностью в 100 мВ. Годовая выработка каскада должна была составить – 1 500,00 ГВтч. Общая стоимость данного энергетического гиганта оценивалась от 830 до 850 миллионов долларов США.

Еще с апреля текущего года в ущелье Риони – сначала в селе Джонети, а затем в Намахвани почти полгода не прекращались протестные акции. Демонстранты даже умудрились перенести протесты на пару дней в Тбилиси, дабы донести свою позицию до правительства.

Представители нескольких неправительственных организаций, экологи и местные жители вполне обоснованно считали, что проект Намахвани ГЭС пренебрегает вопросами охраны окружающей среды, а турецкие компании и вовсе вызывают серьезные опасения относительно качества своих работ.

Позднее, не выдержав натиска со стороны активистов, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил министерству юстиции детально изучить контракт и всю документацию с турецкой компанией. Тогда глава кабмина робко, но все-же сказал, что проект не будет продолжен на нынешних условиях.

Всем памятен инцидент, когда построенный турками тбилисский аэропорт, после проливного дождя превратился в маленькую Венецию. Разумеется, в нем не передвигались на гондолах, но зрелище было не из приятных. В случае с Намахвани ГЭС, если прорвала бы некачественно построенная плотина ГЭС, то это закономерно обернулось бы катастрофой, в результате которой был бы затоплен весь регион Имерети – Западная Грузия.

Разумеется, загрязнение окружающей среды и прорыв платины, с которыми Грузия (возможно) и столкнулась бы в ближайшем будущем, турецкую сторону вовсе не волнует. Турки ведь, вкладывая финансы, в первую очередь заботятся о собственном благополучии, а интересы грузин и представителей других национальностей, очевидно, уходят на иной план.

Сигнал бедствия

Подобного развития ситуации не ожидали ни представители правящей партии, ни оппозиция, но последним, очевидно, выпал некий шанс обвинить своих оппонентов во всех смертных грехах. Председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе полагает, что решение турецкой компании о прекращении строительства ГЭС является плохим сигналом для других бизнесменов, которые заинтересованы во вложении своих инвестиций в Грузию. Ну, тут как говорится, кто, о чем, а вшивый о бане.

«В любом случае это предпринятый компанией шаг. Обеспечение энергетической независимости в целом является одним из наших приоритетов, не только с экономикой, но с политической точки зрения и с точки зрения безопасности. Исходя из этого, это очень плохой сигнал для будущих инвесторов. Однако власти Грузии сделают все, чтобы инвестиции и дальше вкладывались, в том числе и в энергетику», – заявил Кобахидзе.

Пока в правящей партии уповают на мифическое урегулирование конфликта с Анкарой, оппозиционное «Единое национальное движение» и эксперты подсчитывают ущерб, который Грузии придется выплатить турецкой стороне.

«Поздравляю! Темнота, безмозглость и несправедливость вновь одержали победу, потому что Иванишвили не хочет терять голоса и, следовательно, власть. Это не просто потеря 800 миллионов долларов. Больше никто не вложит сюда деньги, пока у нас такое правительство. Это правительство – рецепт гарантированной бедности», – заявил один из членов «ЕНД» Роман Гоциридзе.

По мнению аналитика Гии Арабидзе, штраф, который Грузии придется выплачивать вполне может быть не меньше, чем потери от свертывания проекта. По его подсчетам, в первую очередь, придется возместить турецкой стороне 34 млн. лари (более 10 млн. долларов США), которые компания раздала жителям прилегающих к месту строительства регионов в качестве платы за покупку их недвижимости.

«Кроме выплаты компенсация «ENKA» потратила очень большие суммы на подготовительные работы, исследования и многое другое. Пока точно неизвестно, сколько она на это потратила, но факт, что это будет миллионы, если не десятки миллионов долларов. Скорее всего суд закончится не пользу Грузии, и это будет большая проблема» – уверяет Гия Арабидзе.

Разумеется, злорадно трубит на всю ивановскую и сам лидер протестного движения Варлам Голетиани, который (как мы уже отмечали выше) даже свозил своих активистов на театрализованный спектакль-митинг в Тбилиси: «Возрадуйтесь, друзья! Сбежал инвестор Намахванской ГЭС».

Во время протестных акций представители оппозиционного «Единого национального движения» сидели тише воды, ниже травы. Они открыто не становились на сторону Голетиани, хотя щедро и подпитывали местную «пятую колонну». В итоге получилось так, что пока Минюст изучал контракт и всю надлежащую документацию (из-за заказных митингов и призывов Голетиани, которую оплачивала оппозиция) – турки обвинили грузинскую сторону в нарушении оговоренных в нем условий и вовсе расторгли контракт.

Деньги давай, давай деньги!

О том, что Грузии придется возместить колоссальный ущерб за эксцесс в деле с турецкой компанией, понятно всем. Интересно другое, каким образом грузинские власти собираются покрывать эту астрономическую сумму? Будем вновь брать в кредит у МВФ, чтобы не огорчать Турцию?

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Во всей этой темной истории есть еще один немаловажный момент. Грузия на протяжении последних 20 лет на каждом углу трубит о безоговорочной «дружбе», «братстве», союзнических отношениях с Турцией, делая при этом вид, что якобы не замечает того факта, как Анкара поэтапно поглощает грузинский регион Аджария. Ежегодно в этом (пока что) грузинском регионе с небывалым размахом отстраиваются гостиницы, мечети, кафе, бары, казино, бордели. Владельцы – граждане Турции, а персонал, который работает на нищенские копейки, – грузины. По факту сегодня грузин приучили к той мысли, что мы – турки – ваши хозяева, а вы – грузины – наши слуги.

Так как грузинские власти собираются расплачиваться за свои грешки в вопросе неудавшегося строительства с Намахвани ГЭС? Попросят сделать им отсрочку лет так на 10 или 20, а после, когда этот долг достигнет астрономических размеров, возьмут и обменяют на Аджарию?

Очень хочется надеться, что грузинский народ рано или поздно скажет свое веское слово, выметет поганой метлой из страны и продажную власть, и иностранных бизнесменов, которые пытаются искусственно расчленить Грузию на куски. Для этого нужна малость – просто любить свою родину, свой дом и не разменивать ее на иностранные турецкие лиры, американские доллары и евро.