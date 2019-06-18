Дружбе Молдовы с Россией мешает вздорная соседка

18.06.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова не сможет ускорить интеграционные процессы с Россией, пока Украина стоит на жестких антироссийских позициях.

Об этом в эфире yutube-канала Mediametrics Live заявил политолог никита Комаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Молдавии нет общей границы с Россией. Она зажата между Румынией и Украиной, которые, мягко говоря, не дружественны России.

Транзит через Украину не закрыт. Если Молдова будет тяготеть к России, Украина запросто это перекроет. Но пока в Молдавии проевропейское правительство, Украине незачем с ним ссориться», – рассудил Комаров.

Он полагает, что если бы не украинская позиция, Молдова бы уже вступила в ЕАЭС.

«Вступление в Евразийский экономический союз — это шанс для Молдавии, потому что Соглашение об ассоциации с ЕС привело к падению экспорта. Если бы Молдавия имела границу с Россией или с Украиной были бы нормальные отношения, Молдавия проводила бы более эффективные интеграционные процессы с ЕАЭС. Может быть, уже вступила бы. Географическая зажатость мешает», – констатировал Комаров.

В этой ситауции, полагает он, Россия не может проводить в Молдове активную политику.

«Пока украинская проблема не решена, более активных действий в отношении Молдовы мы не увидим. Задача Москвы — сохранять статус-кво, поддерживать пророссийские настроения и ждать решение украинской проблемы», – заключил Комаров.