Дружбу – в Хутор, Молодогвардейск – в Атамановку: Рада переименовала 328 городов и сёл

Вадим Москаленко.  
19.09.2024 22:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 55
 
Д.Б., Дзен, Украина


Верховная рада приняла постановление о переименовании 328 населённых пунктов в рамках так называемой «деколонизации» – вымарывания из памяти всего русского/советского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом в тексте постановления фигурируют названия населенных пунктов, которые Украина давно не контролируют. В тексте постановления предписывается переименовать города ЛНР: Первомайск – в «Сокологірськ», Молодогвардейск – в «Отаманівка», Сєверодонецк – в «Сіверськодонецьк».

Верховная рада приняла постановление о переименовании 328 населённых пунктов в рамках так называемой «деколонизации»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Также под переименование попали города Новомосковск («Самар»), Первомайское («Шахтарське»), Дружба («Хутір-Михайлівський»), Ватутино («Багачеве»).

Особо примечательно переименование Червонограда в «Шептицький» – в честь униатского митрополита Андрея Шептицкого, который окормлял гитлеровских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны.

«Напомню, что трижды проводился городской референдум о переименовании Червонограда и трижды люди голосовали против любого переименования. На фото: Письмо митрополита Шептицкого его экселенции Адольфу Гитлеру. «Вашей экселенции преданный слуга», – напоминает публицист Мирослава Бердник.

Также изменения коснулись улиц, названных в честь классиков русской литературы – писателя Ивана Тургенева, поэта Сергея Есенина, философа Петра Чаадаева, поэта Валерия Брюсова. Переименованию подверглись также улица Октябрьская и парк «Юность».

Интересно, что голосование удалось провести только со второго раза – на заседании парламента за день до этого не получилось собрать необходимое количество голосов. Это привело к истерике у националистов, угрозам, блокировке трибуны, срыву заседания, и повторному голосованию на следующий день.

Тем не менее, при повторном голосовании переименование поддержали 281 депутат из необходимых 224, и таким образом проект постановления был принят.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть