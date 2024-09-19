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Верховная рада приняла постановление о переименовании 328 населённых пунктов в рамках так называемой «деколонизации» – вымарывания из памяти всего русского/советского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом в тексте постановления фигурируют названия населенных пунктов, которые Украина давно не контролируют. В тексте постановления предписывается переименовать города ЛНР: Первомайск – в «Сокологірськ», Молодогвардейск – в «Отаманівка», Сєверодонецк – в «Сіверськодонецьк».

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Также под переименование попали города Новомосковск («Самар»), Первомайское («Шахтарське»), Дружба («Хутір-Михайлівський»), Ватутино («Багачеве»).

Особо примечательно переименование Червонограда в «Шептицький» – в честь униатского митрополита Андрея Шептицкого, который окормлял гитлеровских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны.

«Напомню, что трижды проводился городской референдум о переименовании Червонограда и трижды люди голосовали против любого переименования. На фото: Письмо митрополита Шептицкого его экселенции Адольфу Гитлеру. «Вашей экселенции преданный слуга», – напоминает публицист Мирослава Бердник.

Также изменения коснулись улиц, названных в честь классиков русской литературы – писателя Ивана Тургенева, поэта Сергея Есенина, философа Петра Чаадаева, поэта Валерия Брюсова. Переименованию подверглись также улица Октябрьская и парк «Юность».

Интересно, что голосование удалось провести только со второго раза – на заседании парламента за день до этого не получилось собрать необходимое количество голосов. Это привело к истерике у националистов, угрозам, блокировке трибуны, срыву заседания, и повторному голосованию на следующий день.

Тем не менее, при повторном голосовании переименование поддержали 281 депутат из необходимых 224, и таким образом проект постановления был принят.