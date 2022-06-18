Дружественные РФ страны боятся отключения от доллара больше, чем ядерного арсенала США

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В условиях использования Западом доллара как универсального инструмента геополитического давления, РФ удаётся вырваться из этой валютной зависимости.

Об этом говорили участники XXV Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что время, когда граждане государства изо дня в день сверяли курс рубля и доллара, подошло к концу, и теперь Россия нуждается в независимой экономике.

«У нас действительно была уникальная страна, где каждая бабушка ежедневно сверяла курс доллара. Такого, на самом деле, не было практически ни в одном государстве. Всегда выверяли доллар: квартиры были в долларах или, в свое время, в евро начали считаться. Время этому подошло. У нас нет другого выбора. Три четверти банковского сектора отрезано, если брать по масштабам. К примеру, из первой семерки российских банков только «Газпромбанк» остался не затронутым санкциями. Все остальные – уже под санкциями. Нет другого выбора, жизненно важно развить альтернативные каналы расчетов международных, а это, конечно, расчеты в национальных валютах», – пояснил он.

Костин подчеркнул, что на сегодняшний день, доллар из многоцелевой валюты превратился в настоящее оружие шантажа.

«Конечно же, (доллар – ред.) – универсальный способ расчетов, он проще во всех отношениях. Но у нас нет выбора, потому что когда расчетная единица становится оружием, а я убежден, что, видя, как ведут себя многие наши даже дружественные партнеры, они боятся не ядерного арсенала США, не военной мощи и даже не экономической. Они боятся одного – быть отключенными от доллара», – сказал руководитель банка.

В свою очередь, помощник президента РФ Максим Орешкин добавил, что посредством агрессивной санкционной политики, Западный мир стремился экономически изолировать РФ, но просчитался.

«Западные коллеги очень бы хотели, чтобы мы стали закрытой экономикой. Для этого, как им казалось, делали все, но проблема-то их в том, что они поверили в свою исключительность и то, что их статус – это не следствие какой-то объективной реальности, а статус данный сверху. Мы прекрасно понимаем, что статус должен поддерживаться всегда доверием. Доверием к институтам, к валюте, которое было подорвано, на самом деле, гигантскими ошибками в макроэкономической политике 2020 – 2021 гг. и глобальной волной инфляции, доверие к политической системе (видим, что политическая система в западных странах сейчас фрагментирована, общество фрагментировано, объединения его не происходит). Все это доверие потеряно – и статус уникальности сразу теряется. Хотели изолировать (Россию – ред.), но таким шагом, сейчас это очень хорошо видно, через потерю доверия изолируют сами себя», – рассказал Орешкин.