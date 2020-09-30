Дружки Зеленского как гиены рвут остатки Украины

30.09.2020, Донецк, Алексей Муратов

Некогда перед выборами президента обещавший искоренить коррупцию Владимир Зеленский породил еще большие масштабы воровства на Украине, создав неограниченные возможности для своих дружков, ощутивших вкус власти и сладость украденных из государственной казны денежных средств.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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…Пан Зе рьяно обсуждает с представителями Национального совета по вопросам антикоррупционной политики проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы, фактически улучшая среду обитания микробов в рассаднике украинской продажности.

При этом «слуга» народа с присущим ему актерским мастерством публично заявляет, что взяточничество на Украине процветает только лишь потому, что в стране нет документа в сфере противодействия коррупции.

Так вот в чём загвоздка! А наивные люди ошибочно полагали, что всему виной беспринципность и подкупность чиновников.

Только почему-то президент упускает из вида, что коррупция в «незалежной» подняла голову усилиями его же Зе-команды.

Перед президентскими выборами Зеленский кормил народ обещаниями того, что с его приходом к власти останется в прошлом «кумовство», станут прозрачными все процессы работы государственного аппарата, а на руководящие должности будут назначены незапачканные в коррупционных схемах люди.

И действительно, сейчас на Украине нет никакого кумовства, есть только собратья по шоу-бизнесу, как гиены, накинувшиеся на остатки разбазаренной страны.

Почему-то тихо и мирно замялся на Украине конфликт с увольнением относительно толкового министра финансов Игоря Уманского, который продержался в своем кресле меньше месяца. Он посмел посягнуть на святое – обвинил премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу государственной налоговой службы Сергея Верланова в крышевании многомиллиардных схем разворовывания НДС.

Даже доказательства привел. Но изворотливый Шмыгаль быстренько уволил «неправильного» чиновника, и с чистой совестью продолжил «бороться с коррупцией». Честный украинский президент отреагировал на произошедшее молчанием.

Публично не заявляет Зеленский и о том, что депутаты его правящей партии помимо официальных многотысячных зарплат, получают из госбюджета валютное «пособие по выживанию». Возможно, президент соотносит подобные выплаты «слугам» с доплатами за сложность и напряженность их работы. Ведь нелегко приходится украинским народным избранникам, нелегко…

Нынешняя продажная власть Украины настолько вошла в азарт взяточничества и теневых схем, что, сама того не замечая, начала разрушать свой клан изнутри.

Помяните моё слово: Владимира Зеленского уничтожат его же соратники. В качестве примера можно привести недавний скандальный выход нардепа Николая Глушко из провластной партии «Слуга народа». Покидает он президентское детище по-громкому, заявляя, что на грядущих местных выборах все места в «Слуге народа» проданы.

Коррупция на Украине стала отдельным видом президентского бизнеса. А создаваемая «стратегия борьбы с взяточничеством», при ближайшем рассмотрении – чистой воды легализация грабежа украинского народа.