Дружок Зеленского уговаривает поляков: У нас полно пушечного мяса, только дайте грошей
Украина сможет продолжать воевать против России и без американского финансирования, но если Европа поможет.
Об этом в эфире польского телеканала «Вот так», вещающего для эмигрантов, змагаров и либералов, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы настолько развились за три года войны, что мы воюем и советским оружием, которое все еще есть на вооружении, и украинским оружием предыдущего поколения, и натовским современным, и уже украинским современным.
Я хочу напомнить, что мы отогнали русский Черноморский флот более чем за 250 километров от нашего берега, а они прячутся, потому что мы используем морские дроны. Это сугубо украинские разработки.
Это же происходит и на земле, на поле боя. Это происходит в воздухе. Поэтому сейчас совершенно другая ситуация. Нам есть чем воевать и защищаться», – вещал Резников.
Экс-министр утверждает, что в 2022 году американская помощь оказала огромную поддержку Украине, однако теперь она не является столь решающей.
«Европейцы осознали, что Украина таки да, является восточным щитом Европы, о чем говорил Владимир Зеленский неоднократно. И, соответственно, этот щит нужно укреплять. То есть лучшая инвестиция в безопасность Европы – это инвестиция в безопасность Украины», – уговаривал он.
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