«Друзья дешевого газа, а не России» – Затулин про ОПЗЖ

22.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Итоги украинских досрочных парламентских выборов свидетельствуют о том, что Украина нуждается в радикальном обновлении пророссийских сил.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вывод избирателей касается не только Порошенко, но и людей, которые составляют сегодня значительную часть этой «Оппозиционной платформы». Там есть хорошие люди, люди вполне искренние. Тут называли людей, которые выступали против всяких отношений с Россией и нашли себе место в этой партии, Киву называли.

Но я могу назвать другого человека, который имеет более важное значение в этой «Оппозиционной платформе», господин Лёвочкин вместе со своей сестрой, которые стали депутатами. Лёвочкин, напомню, тот самый глава администрации президента Януковича, который сбежал от Януковича и, как многие считают, участвовал в подготовке майдана, и он в этой партии стоит на первом ряду и так далее.

То есть, надо понимать, что главный упрёк сегодня состоит в том, что вот так выпятив «Оппозиционную платформу «За жизнь», создали видимость того, что это всё, на что мы в России можем рассчитывать на Украине. А это не так, потому что, на самом деле, речь идёт об обновлении пророссийских сил, о новых лозунгах этих сил», – заявил Затулин.

«Люди, которые говорят, что неплохо было бы получать газ на 25 процентов дешевле, никакими друзьями России по определению не могут быть, это не очевидно, что они друзья России, на том основании, что они просят скидку. Они друзья дешёвого газа, мы все друзья дешёвого газа, не только те, кто за Россию. Поэтому давайте снимем эти шоры с глаз.

Тем не менее, я не хочу отрицать роль «Оппозиционной платформы «За жизнь», она в действительно сложных ситуациях взяла на себя такую роль и так далее, это всё надо признать, но только давайте не будем думать, что всё влияние России исчерпывается процентами, которые получит или не получит «Оппозиционная платформа». Это не так. Надо, действительно, проводить более гибкую линию и понимать проблемы, которые у нас есть сегодня с Украиной, и наращивать свои возможности», – добавил депутат.

«Что касается этого парламента, то я уверен, что из него, конечно, мы не слепим друзей России. При той купели грязи и крови, в которой скупалась Украина, надеяться на то, что в результате внеочередных выборов родится «Весна» Боттичелли, не получится, это очевидно», – подытожил Затулин.