«Друзья Путина» в Вене провели «странный саммит» за мир на Украине – Der Spiegel

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Немецкий Der Spiegel в довольно раздраженной тональности пишет о прошедшем в австрийской столице Вене «удивительном саммите европейских друзей Путина».

Как говорится в публикации, на мероприятии, организованном ультраправым издателем Роджером Кеппелем были замечены глава правительства Венгрии Виктор Орбан и бывший канцлер ФРГ от социал-демократов Герхард Шредер. Оба политика заявили, что согласны с Дональдом Трампом в том, что ЕС сейчас слаб, не понимает россиян, а на Украине необходимо прекращение огня.

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«За час до начала мероприятия очередь у входа в венский ресторан Sofiensäle уже достигает ста метров. В качестве главных действующих лиц заявлены бывший канцлер Германии Герхард Шредер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В центре сидит ведущий, называющий путинскую Россию «стабилократией»; справа от него — 80-летний Шредер, которого New York Times называет «человеком Путина в Германии». Шредер до сих пор возглавляет совет директоров компании Nord Stream 2 AG. Крайний слева сидит нынешний председатель Совета ЕС Орбан. Он встречался с Путиным одиннадцать раз с момента крымских событий 2014 года. Шредер и Орбан знают друг друга более четверти века. В этот четверг два очень разных человека представят свои мысли, во многом совпадающие, о том, как можно избежать дальнейшего кровопролития на Украине: путем прекращения огня», – говорится в публикации.

Издание сетует, что «в концепцию ведущего не входят вопросы о том, как Украина могла бы жить дальше, а также вопрос о том, кто виноват в конфликте». Проходит более 60 минут, прежде чем Шредеру удается выжать из себя фразу: «Это война, которую начали русские».

За несколько часов до начала саммита, Орбана чествовали в парламентской приемной председатель Национального совета Австрии, Вальтер Розенкранц из FPÖ и недавно победивший на выборах в парламент лидер партии Свободы Герберт Кикль.

Тем временем, австрийский вице-канцлер Вернер Коглер из партии «зеленых» возмущен тем, что в палате чествуют такого «антидемократа, антиевропейца и любителя Путина», как Орбан.

Далее – небольшой фрагмент реферативного перевода статьи о настроенияз на венской конференции.

«Тот факт, что Европа гордится тем, что не разговаривает с Москвой — это, по словам Орбана, «варварство, это дипломатическая безграмотность». Что это значит? Если Трамп придет к власти, «тогда большие мальчики будут сидеть за столом, а европейцы в углу». Ибо немцы и французы, в частности, не смогли сыграть ведущую роль в посредничестве. Будущая администрация Трампа, о которой Орбан уже говорит в основном в общих чертах, в кратчайшие сроки заключит договор с Москвой. Русские понимают только язык силы. Язык, который есть в репертуаре и у американцев, — идеальные условия для сделки, так сказать. «У одних – «Макдоналдс», у других – запах тюленьего жира на ботинках, но обе стороны понимают друг друга» . Европейцы же, за исключением, конечно, его самого, не имеют доступа к российскому пути, считает Орбан. Не в последнюю очередь потому, что удовлетворяющие требованиям потенциально сильные политики высшего звена «задушены брюссельскими бюрократами». Венгр задается вопросом: «Почему нам не задушить их самих?».