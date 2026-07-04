«Друзья России» в ЕС могут вновь оказаться совсем не друзьями
Находящиеся в оппозиции правые партии Европы, придя к власти, могут встроиться в антироссийский мейнстрим, как было уже не раз.
Об этом на канале «Лихолетье» заявил политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я в правый поворот в Европе, в том понимании, как у нас хотели бы его видеть, не очень верю. Правый поворот, когда там переосмысливаются некие основы бытия Европы, в частности, отношения с Россией, на мой взгляд, не случится.
Примеры – Мелони в Италии, которая органично адаптировалась к мейнстриму. Мы не видим никакой революции, никакого поворота никуда. То же самое в других странах, хотя специфика везде своя.
Понятно, что «Альтернатива для Германии» вызывает ассоциации со слишком неприятным прошлым. И поэтому там борьба будет гораздо более жесткой», – сказал Лукьянов.
«Но допустим, даже если они победят, разве изменится полностью сущность европейской политики? Смогут они демонтировать европейскую интеграцию? Нет. Это они уже признают, что лозунг, что после Брексита будет Фрекзит и прочее – всё, это проехали.
Все увидели, что это значит. Британия до сих пор пытается разобраться с последствиями. При том, что там предпосылки лучше гораздо были, чем у любой континентальной страны.
В общем, я думаю, что правый поворот в том смысле, что будет меняться состав правящего класса – да, будет происходить. Просто потому, что те, кто правили до сих пор, они сильно обанкротились политически.
Но все равно это останется Европа с теми политическими традициями, которые были. И то, что крайне правые силы в общем разделяют главную сейчас установку на милитаризацию и вооружение, это никуда не денется. Более того, как очень правые националисты, они могут даже усилить эту нотку», – опасается выступающий.
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