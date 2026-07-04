«Друзья России» в ЕС могут вновь оказаться совсем не друзьями

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Находящиеся в оппозиции правые партии Европы, придя к власти, могут встроиться в антироссийский мейнстрим, как было уже не раз.

Об этом на канале «Лихолетье» заявил политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в правый поворот в Европе, в том понимании, как у нас хотели бы его видеть, не очень верю. Правый поворот, когда там переосмысливаются некие основы бытия Европы, в частности, отношения с Россией, на мой взгляд, не случится. Примеры – Мелони в Италии, которая органично адаптировалась к мейнстриму. Мы не видим никакой революции, никакого поворота никуда. То же самое в других странах, хотя специфика везде своя. Понятно, что «Альтернатива для Германии» вызывает ассоциации со слишком неприятным прошлым. И поэтому там борьба будет гораздо более жесткой», – сказал Лукьянов.