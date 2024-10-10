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Считающиеся пророссийскими оппозиционные политики Германии: сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель и лидер партии своего имени Сара Вагенкнехт, – дружно осудили Россию за СВО.

Это произошло во время дебатов на телеканале «Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война началась не из-за территориальных споров, а потому что русские не хотят, чтобы американские военные находились на их границе. Так что всегда был вопрос о военных базах США и ЦРУ и опрос о членстве в НАТО. Это не вопрос о гарантиях безопасности, а военных США в Украине. Вопрос Крыма и Черноморского флота стратегически важны для России. Я не оправдываю эту войну, я считаю ее преступной, но я считаю, что мы должны помнить предысторию», – сказала Вагенкнекхт.

Она считает, что Германия должна последовать примеру Швейцарии и поддержать мирный план Китая и Бразилии. Ее оппонентка поддержала это предложение.

«Это долгая история Украины и, конечно, она во многом связана с тем, что произошло расширение НАТО на восток. Это было вопреки устным обещаниям, данным при воссоединении. Конечно, это не оправдывает нападение, противоречащее международному праву. Только в таких сложных дискуссиях крайне важно не заниматься черно-белой живописью, а анализировать детальную картину происходящего», – сказала Вайдель.

Она считает, что на Украине идет «война по доверенности» между США и Россией.