«Друзья» России в Германии назвали СВО «преступной», но поругали и США

Елена Острякова.  
10.10.2024 14:40
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Считающиеся пророссийскими оппозиционные политики Германии: сопредседатель «Альтернативы для Германии»  Алис Вайдель и лидер партии своего имени Сара Вагенкнехт, – дружно осудили Россию за СВО.

Это произошло во время дебатов на телеканале «Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Считающиеся пророссийскими оппозиционные политики Германии: сопредседатель «Альтернативы для Германии»  Алис Вайдель и лидер партии...

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«Война началась не из-за территориальных споров, а потому что русские не хотят, чтобы американские военные находились на их границе. Так что всегда был вопрос о военных базах США и ЦРУ и опрос о членстве в НАТО. Это не вопрос о гарантиях безопасности, а военных США в Украине. Вопрос Крыма и Черноморского флота стратегически важны для России. Я не оправдываю эту войну, я считаю ее преступной,  но я считаю, что мы должны помнить предысторию», – сказала Вагенкнекхт.

Она считает, что Германия должна последовать примеру  Швейцарии и поддержать мирный план Китая и Бразилии. Ее оппонентка поддержала это предложение.

«Это долгая история Украины и, конечно, она во многом связана с тем, что произошло расширение НАТО на восток. Это было вопреки устным обещаниям, данным при воссоединении. Конечно, это не оправдывает нападение, противоречащее международному праву. Только в таких сложных дискуссиях крайне важно не заниматься черно-белой живописью, а анализировать детальную картину происходящего», – сказала Вайдель.

Она считает, что на Украине идет «война по доверенности» между США и Россией.

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