Друзья Урганта сбежали из России и поливают ее грязью

03.07.2022  02:51 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Проституция, Россия


Поп-группа Little Big, представлявшая Россию на Евровидении-2020, сбежала в США – страну, которая поддерживала гонения на русских Украины, их убийство на Донбассе, а сейчас спонсирует продолжение кровопролития у границ РФ.

В эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» лидер группы Илья Брусикин попытался оправдать свое предательство пацифистскими настроениями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поп-группа Little Big, представлявшая Россию на Евровидении-2020, сбежала в США – страну, которая поддерживала...

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 «Мы считаем, что война в Украине, развязанная правительством Российской Федерации, – как и любые другие войны, – это ужас, и это неприемлемо.…

Каждый должен отличать хорошее от плохого. Даже пропаганда, которая идет, они говорят, что «они же убивали восемь лет, поэтому сейчас эти убивают».

Простая мысль – убийство в любом случае плохо – нельзя оправдать одно убийств вторым. Это все просто манипуляция твоим сознанием – нельзя просто оправдать одно убийство другим, – заявил Брусикин.

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