Друзья Урганта сбежали из России и поливают ее грязью

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поп-группа Little Big, представлявшая Россию на Евровидении-2020, сбежала в США – страну, которая поддерживала гонения на русских Украины, их убийство на Донбассе, а сейчас спонсирует продолжение кровопролития у границ РФ.

В эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» лидер группы Илья Брусикин попытался оправдать свое предательство пацифистскими настроениями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы считаем, что война в Украине, развязанная правительством Российской Федерации, – как и любые другие войны, – это ужас, и это неприемлемо.… Каждый должен отличать хорошее от плохого. Даже пропаганда, которая идет, они говорят, что «они же убивали восемь лет, поэтому сейчас эти убивают». Простая мысль – убийство в любом случае плохо – нельзя оправдать одно убийств вторым. Это все просто манипуляция твоим сознанием – нельзя просто оправдать одно убийство другим, – заявил Брусикин.