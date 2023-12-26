Друзья, войну мы уже проиграли, – Арестович

Анатолий Лапин.  
26.12.2023 09:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Украина уже проиграла войну против России, но тот, кто говорит об этом публично, сразу же получает клеймо «московского шпиона».

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже проиграла войну против России, но тот, кто говорит об этом публично, сразу...

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По словам Арестовича, подтверждают этот проигрыш и военные с фронта, и представители Запада, которым можно озвучивать подобные мысли.

«Есть мои посты от 15-го года, где написано, что ценой Украины за вступление в НАТО будет большая война с Россией. Если вы готовы ее заплатить – пожалуйста, готовьтесь.

Но мы эту точку зрения отбросили как московско-шпионскую, потом мы заклеймили его московским шпионом, мы не готовились к войне, и мы проигрываем войну сейчас, о чем говорят «белые господа» или еще одни «святые» у нас есть, – всем остальным гражданам запрещено, – военные с фронта.

Вот, когда военные с фронта говорят, что мы войну проигрываем, все ахают и охают, говорят: «Ах, какой кошмар, наверное, надо прислушаться к их точке зрения». А когда другие люди говорят, им запрещено так говорить.

С таким запретом на свободу слова, с таким запретом на свободу мыслей, друзья, войну мы уже проиграли – это я вам гарантирую 101%. Не Украина проиграла, а украинское государство», – заявил Арестович.

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