Дряхлеющая Америка готовится к битве с китайским драконом

12.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Появляется все больше признаков грядущего столкновения Соединенных Штатов и Китая.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Издание указывает, что аналитик журнала International Affairs Стэн Грант пишет, что приближается день расчетов в американо-китайских отношениях.

«Но он связывает это с тем, что Китай твердо продвигается к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой мира, и уверенно обгоняет США. По оценкам Минфина США, в 2021 году экономика Китая вырастет на 8%. А экономика США, опустошенная коронавирусом, увеличится в следующем году всего на 2%. Это означает, что противостояние произойдет между восстановившимся Китаем и ослабленной Америкой», – говорится в статье..

В свою очередь исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в беседе с изданием отметил, что США хотят «воевать против Китая гибридным методом».

«По военным технологиям – первенство за США. Но по количеству кораблей – как надводных, так и подводных – Китай обошел США. Значит, в случае войны традиционного толка жертв с обеих сторон будет очень много. Поэтому США хотят «обесточить» Китай. То есть отключить его от всех достижений мировой цивилизации, которыми он пользуется. Это и интернет, и технологии, разные форматы мировой торговли. На самом деле этого, может быть, и не получится. Но США в первую очередь добиваются внутренней дестабилизации Китая и внутреннего восстания», – считает эксперт.

Он полагает, что Китай найдет способ, как реагировать.

«Это может быть создание суверенного интернета, его разделение на два контура – контур сторонников и контур противников США. Это введение своей кибер-валюты, своих правил торговли. То есть возникнет, по существу, та же ситуация, какая была в мире в период холодной войны. Cейчас США ведут себя как агрессор. Ни одна организация, в которой участвует Китай, такие как Шанхайская организация сотрудничества или БРИКС, не заявляет о необходимости противостоять США», – добавил Маслов.

Как сообщал «ПолитНавигатор, Китай начал подготовку к войне с США.