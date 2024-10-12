«Дряхлеющая Америка нас кинет, ребята» – киевский профессор

Елена Острякова.  
12.10.2024 17:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США, на которые так надеется Украина, слабеет на глазах, а потому Киеву не стоит надеяться на Вашингтон.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко – отец известной на Украине антироссийской журналистки Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США, на которые так надеется Украина, слабеет на глазах, а потому Киеву не стоит...

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«Америка дряхлеет на глазах. Удержать своими цепкими лапами весь мир она не в состоянии. Многополярный мир, о котором так долго говорил Путин и китайцы, наяву», – сказал Василенко.

Он прогнозирует, что США в следующем году перестанут финансировать Украину.

«Америка нас кинет, ребята. Кинет очень скоро, через полгода. Не потому что она плохая. Тут эти категории ни к чему. Она нас кинет, потому что она ослабела. Кинет не в дворовом понятии этого слова – не обманет, а просто оставит на съедение европейцам, на их попечение. А я напоминаю, что Америка дает более 50% вооружений и материальной помощи, которые сейчас к нам поступают», – сказал Василенко.

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