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США, на которые так надеется Украина, слабеет на глазах, а потому Киеву не стоит надеяться на Вашингтон.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко – отец известной на Украине антироссийской журналистки Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка дряхлеет на глазах. Удержать своими цепкими лапами весь мир она не в состоянии. Многополярный мир, о котором так долго говорил Путин и китайцы, наяву», – сказал Василенко.

Он прогнозирует, что США в следующем году перестанут финансировать Украину.

«Америка нас кинет, ребята. Кинет очень скоро, через полгода. Не потому что она плохая. Тут эти категории ни к чему. Она нас кинет, потому что она ослабела. Кинет не в дворовом понятии этого слова – не обманет, а просто оставит на съедение европейцам, на их попечение. А я напоминаю, что Америка дает более 50% вооружений и материальной помощи, которые сейчас к нам поступают», – сказал Василенко.