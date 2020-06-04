Дрязги в Зе-команде ознаменовались громкой отставкой евроатлантиста

04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла постановление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представление об увольнении Пристайко в Верховную раду внёс премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, дежурно поблагодаривший уже бывшего вице-премьера за проделанную работу.

Однако внефракционный депутат Сергей Шахов высказал пожелание, чтобы каждый увольняющийся министр выступал перед Радой с полным отчётом о проделанной работе, а не трусливо убегал от ответа.

«Хотелось бы, чтобы каждый министр, который уходит с должности, полностью отчитывался по своей работе. Не только Пристайко, а все. Мы видели, как предыдущее правительство убежало за три минуты, не хотелось бы, чтобы и это правительство так убегало. Очень хорошо, что границы закрыты», – сказал Шахов.

Постановление поддержали 296 парламентариев из 386 присутствующих.

Сразу после этого на освободившуюся должность назначили Ольгу Стефанишину, которая с 2017 года работала генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, а потом советником в юридической компании «Ильяшев и партнеры».

Ее кандидатуру поддержали 255 парламентариев.

По словам источников «ПолитНавигатора», отставка Ермака – следствие его конфликта с нынешним главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Сначала Ермак добился устранения Пристайко с должности главы МИД, а теперь и вовсе того убирают из правительства. Теперь Пристайко отправится послом в Лондон.

Не осталась без внимания эта кадровая рокировка в Москве, где восприняли перестановки как очередное доказательство недееспособности команды Зеленского и чехарды в ней.

«Пристайко теперь убирают с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Не справился. Чехарда продолжается», – пишет в своем телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.