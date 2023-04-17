ДСНВ: Россия выдвинула невыполнимое условие для США

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Россия готова рассмотреть возвращение к полноформатной реализации ДСНВ, но лишь при выполнении Вашингтоном определенных условий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в МИД РФ.

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«Декларируемое Вашингтоном стремление сохранить договор о СНВ можно было бы только приветствовать, если бы за ним стояла реальная готовность к кардинальному пересмотру в высшей степени враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности, который в конечном итоге и вынудил нас приостановить действие данного договора. Российская сторона была бы открыта к рассмотрению возможности возвращения к полноформатной реализации ДСНВ только при соблюдении США данного принципиального условия», – сказали в МИД РФ в ответе на соответствующий запрос «Известий».

Кроме того, в Москве считают необходимым учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, являющихся союзниками по НАТО.

«Практически с момента заключения ДСНВ неизменной и последовательной позицией Российской Федерации было указание на то, что для последующих шагов по более глубокому сокращению ядерных арсеналов потребуется подключение к данному процессу всех стран, обладающих военным ядерным потенциалом», – резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Эксперты же считают бесперспективными потенциальные переговоры по этому поводу.

«Никаких условий для переговоров уже не сложится, переговоры в такой атмосфере невозможны. СНВ — та тема, которая требует хотя бы базового уровня взаимного понимания, доверия и уважения. Поскольку все это напрочь отсутствует, даже бессмысленно эти переговоры начинать. Я думаю, что эта тема, скорее всего, закрыта, к данному типу договоренностей возврата уже нет», – говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов..

О полной утрате доверия между США и Россией говорит и руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Раньше существовали взаимные озабоченности, которые российская сторона постоянно, но безрезультатно предлагала обсудить Соединенным Штатам. Теперь это не озабоченности, а обвинения. В таких условиях говорить о каких-то перспективах договоренности вообще не приходится: не существует изначальной основы, чтобы каким-то образом попытаться не то что выработать общие позиции, а хотя бы найти общую переговорную основу», – резюмировал Данилов.

Последний договор по СНВ заключен между Россией и США в 2010 году. Согласно документу, стороны обязались не разворачивать более 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.