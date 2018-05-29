29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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ДТП в Венгрии: автобус с 28 украинцами разбился на большой скорости

В Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание Index.

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Сообщается, что накануне вечером двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5-метровый ограничитель высоты. При столкновении снесло практически весь второй этаж автобуса, на котором находилось около 20 пассажиров.

В результате аварии пострадали 28 человек, восемь из них госпитализировали с тяжелыми травмами. На данный момент информации о погибших нет.

Известно, что автобус следовал из Хмельницкой области.

Позже информацию о ДТП в Будапеште подтвердила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно — 28 человек, из них 8 получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь», — написала она на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.