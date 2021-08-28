Du hast mich: «Рамштайн» пострадал за «Родину»

28.08.2021 15:37 (Мск), Москва, Елена Острякова

Полиция пришла в номер к лидеру музыкальной группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в Тверской области.

В номере Линдеманна проводились следственные действия, сам музыкант при этом присутствовал. Якобы «проверка проводилась в рамках заявления». Линдеманну выписали предписание о «недопущении нарушения антиковидных мер» в связи с предстоящим концертом.

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Солист Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин» в Тверской области 29 августа, сообщается на сайте мероприятия. Организатор фестиваля, основатель холдинга «Афанасий» Максим Ларин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фото музыканта с людьми в штатском, написав: «Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют». Потом Ларин удалил пост.

Позже стало известно, что полиция составила административный протокол в отношении продюсера группы Анара Рейбанда о нарушении миграционного режима. Теперь ему грозит депортация из России. Рейбанд был задержан для разбирательства. При пересечении границы России продюсер «заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности. Материалы дела направлены в городской суд Конаково. В случае если суд признает вину Рейбанда, его сначала помесят в центр временного содержания мигрантов, а затем — депортируют.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак утверждает, что Линдеманн приглашен поддержать российскую партию «Родина» в рамках предвыборной кампании. Эту версию разделяет либеральный политолог Станислав Белковский.

«Тилль Линдеманн, основатель и фронтмен легендарной и культовой группы Rammstein, все больше становится важной политической фигурой в России и для России. Он связан с партией “Родина”, которая безусловно важна для нас всех, поскольку де-факто за ней стоит не менее легендарный чем сам Линдеманн бизнесмен Евгений Пригожин, известный в определенных кругах как повар Владимира Путина. И у него немало оппонентов внутри России, даже в близком окружении Владимира Путина, где господин Пригожин представляет одно из наиболее радикальных крыльев. В частности сейчас он, видимо, выступает неформальным коммуникатором с афганскими талибами и его представители уже находятся в Кабуле. Так что Тилль Линдеманн, возможно, и не зная всех подробностей игры, оказался в эпицентре весьма интересной политико-аппаратной борьбы внутри России», – сказал Белковский в эфире «Эха Москвы».

Его коллега Илья Гращенков считает, что визит полиции – достойная «награда» немецкому рокеру за его увлечение Россией и ее советским периодом.

«Известно, что лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для нас. Ну так вот, тогда пожинай и плоды советского наследия, ведь репертуарчик то у группы так себе, такое никто не залитует… Поэтому тема для профилактической беседы у силовиков явно есть, там Линдеманну объяснят, что такое реальный «совок», без романтических сантиментов. Ну и автограф наверное возьмут, чекисты у нас же тоже не железные, все в молодости слушали «Ich Will», – злорадствует Гращенков в своем телеграм-канале.